Lobotomia do título na ponta do bisturi de Soares

Quando Jorge Jesus disse que não entrava na cabeça de Nuno Espírito Santo, deixando no ar a possibilidade de surgir qualquer coisa de diferente no clássico do Dragão, o treinador sportinguista estava longe de imaginar a entrada verdadeiramente leonina de Soares, numa estreia arrasadora e determinante para o Sporting. Com um saldo desfavorável nos duelos com Jesus, o treinador do FC Porto bateu o seu principal trunfo de Inverno na mesa de jogo e esperou o bluff do adversário, que respondeu com Matheus Pereira, reduzindo Bruno César à condição de espectador. O resultado é agora público e notório (2-1 para os “dragões”), embora tenha contornos que merecem ser contados.

PUB

Soares mostrou o seu lado mais rude e desfez o que sobrava da juba de um “leão” que até teve mais bola, mas não foi capaz de transformar a posse em verdadeiro perigo durante os primeiros 45 minutos. A importância e o peso deste jogo na discussão do campeonato era evidente e condicionou o lado estético, com o “dragão” a dar a iniciativa ao rival e a sublimar a profundidade.

Positivo/Negativo Positivo Soares Estreia-surpresa, a marcar os golos da vitória do FC Porto nos dois primeiros remates, revelando uma eficácia demolidora. Durou até ao fim, teve o hat-trick na cabeça, mas ninguém podia exigir-lhe mais.

Positivo Casillas Emergiu quando a equipa ameaçava afundar. As suas defesas impossíveis salvaram literalmente a pele do “dragão”.

Positivo Alan Ruiz O espectacular golo devolveu a esperança ao Sporting, mesmo não tendo dado continuidade à ideia que levou o FC Porto a duvidar de si mesmo. Negativo Brahimi Não foi capaz de marcar o ritmo, embora tenha feito um jogo de alguma contenção, o que lhe retirou protagonismo.

PUB

O espartilho tecido pelos técnicos acabou por aprisionar a criatividade de Brahimi, de quem os portistas esperavam muito, com o argelino a enfrentar sérias dificuldades para se virar para o jogo e activar as transições. Gelson vivia o mesmo drama, emparedado e sem tempo ou disposição para seduzir Telles.

Atento ao bloqueio, Maxi acabaria por ser o principal responsável pelos desequilíbrios no corredor direito, de onde saíam as labaredas que alimentavam o fogo do clássico, com Corona atento, como se percebeu no lance do primeiro golo: cruzamento perfeito do mexicano e cabeceamento oportuno de Soares (6’).

Esta foi a excepção, porque nas áreas de Casillas e Patrício, em dia de temporal, a pólvora permanecia seca. Os lances de bola parada deixavam a plateia tensa, mas nem André Silva nem Bas Dost justificavam as comparações feitas ao longo da semana. O equilíbrio era inegável, com um remate para cada lado. A diferença estava apenas no bisturi de Soares e na perícia demonstrada para concluir a lobotomia do “leão”, que deixou praticamente sem ideias para continuar a pensar no título quando, aos 40’, aproveitou um passe de Danilo para fazer o 2-0.

Jorge Jesus tentou corrigir o destino, deixando Matheus Pereira nas cabinas após o intervalo. Uma decisão que acabou por levar o Sporting para a frente, ao ponto de acreditar que ainda tinha uma palavra a dizer.

O FC Porto acomodava-se perigosamente com a vantagem e passava a ver um “leão” mais dominador, a roubar-lhe o palco e a asfixiar cada vez mais a defesa portista. A confirmação de que algo estava a mudar surgiu no tiro de Adrien à barra de Casillas e ganhou forma no grito de revolta de Alan Ruiz, com um golo que relançava a discussão (60’).

Jesus, já sem nada a perder, transferia todo o peso da máquina sportinguista para a frente. Nuno Espírito Santo respondia com nervos de aço, sacrificando André Silva para tentar recuperar o meio-campo com André André. O jogo transformava-se em vertigem pura e do banco portista saltava Diogo Jota com ordens para assumir a posição de Soares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jesus e Nuno testavam a capacidade de ler o pensamento um do outro, com o treinador do Sporting ao ataque e a chamar um campeão de Inverno à arena. Podence trocava com Palhinha enquanto Coates testava os reflexos de Casillas.

A precariedade portista era gritante e este, em termos emocionais, bem podia ser catalogado como um autêntico jogo do título. No fundo, foi isso mesmo, mas numa variante de “bota fora”, com o Sporting a dar tudo para não resvalar e o FC Porto em sofrimento, a reviver as más sensações do outro clássico, em que o Benfica gelou o Dragão num canto. Desta vez também houve um canto de arrepiar, mas Casillas fez a defesa impossível, segurando numa mão o coração do “dragão” e na outra a liderança perdida em Alvalade.

Recorde o acompanhamento ao minuto do “clássico” feito pelo PÚBLICO.

PUB