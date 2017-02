Espírito Santo: "O Benfica não está habituado a estar atrás"

Nuno Espírito Santo (FC Porto)

PUB

"A equipa cumpriu e conseguiu três pontos importantíssimos em casa. Sabíamos que era fundamental ganhar este jogo. Não foi um jogo brilhante, mas conseguimos o objectivo principal. Jogando em casa não podemos ter outra ideia que não vencer. Podia ter tomado outras opções, mas o importante é que resultou. A força da nossa equipa é o grupo. No segundo tempo estávamos a perder o controlo e era fundamental tentar equilibrar. Ainda falta muita competição. Somos líderes e o Benfica não está habituado a estar atrás".

Jorge Jesus (Sporting)

PUB

"Foram duas equipas a querer ganhar. O FC Porto foi melhor na primeira parte porque o Palhinha não levou o guião certo para se enquadrar, perdeu-se na primeira meia-hora e isso foi fatal para nós. Ao intervalo, mudámos a estrutura, mas quem ganhou o jogo hoje foi o Casillas. Levámos dois golos muito fáceis de poder anular. Na segunda parte, fizemos um golo e houve duas grandes paradas do Casillas. O Matheus já tinha jogado bem num jogo com o FC Porto. O Joel e o Bruno lesionaram-se e não tinha muitas opções para aquele lugar. O Sporting jogou hoje com seis da formação e isto paga-se. Estamos a dar um passo atrás para dar dois à frente, mas é assim que os fazemos crescer."

Soares (FC Porto)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Um momento único para mim. Estou muito feliz por ter feito os golos. Ainda falta um pouco de intensidade, mas vou tentar recuperar o mais rápido possível. É um grupo humilde e trabalhador. Fizemos uma grande primeira parte, deixámos um pouco a desejar na segunda, mas o que importa são os três pontos"

Alan Ruiz (Sporting)

"Saímos com um sabor amargo. No segundo tempo fomos superiores e tivemos falta de sorte. O grupo trabalhou muito e merecia outro tipo de resultado"

PUB