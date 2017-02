Chelsea não abranda rumo ao título

O Chelsea é cada vez mais líder da Premier League inglesa depois de ter feitoneste sábado uma demonstração de força no “clássico” em Stamford Bridge frente ao rival Arsenal, com uma vitória por 3-1, em jogo da 24.ª jornada.

Um golo do Marcos Alonso, logo aos 13’– num lance em que o árbitro não terá considerado carga do espanhol numa recarga de cabeça – adiantou os ‘blues’, que deram a ideia de dominar sempre o jogo.

O Arsenal, eterno candidato ao título inglês que não alcança desde 2004, já sob o comando do francês Arséne Wenger, viu a situação agravar-se na segunda metade, com o Chelsea a chegar ao 2-0.

No segundo golo surgiu todo o génio criativo do belga Eden Hazard, que levou a bola até ao limite do golo, ultrapassando vários adversários até encontrar espaço para bater Petr Cech, aos 53’.

O Chelsea ainda marcou novamente por Cesc Fàbregas (85’), antes de o os “gunners” reduzirem, aos 90+1, por Giroud, que tinha entrado para o lugar de Coquelin.

A vitória reforçou a liderança do Chelsea, que soma 59 pontos, já a longínquos 12 de Arsenal, e de Tottenham, que ainda hoje recebe o Middlesbrough.

