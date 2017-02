Benfica assegura presença na final da Taça Hugo dos Santos

O Benfica apurou-se neste sábado para a final da Taça Hugo dos Santos, em basquetebol, graças a uma vitória por 62-54 sobre o Galitos do Barreiro. O "encarnados" aguardam agora pelo desfecho do encontro FC Porto-Oliveirense, ainda neste sábado, para ficarem a conhecer o adversário de domingo.

Damian Hollis foi o elemento em maior destaque, com 21 pontos (o melhor marcador) e 10 ressaltos. Ao intervalo, as "águias" venciam por 24-22, num encontro em que as defesas se impunham aos ataques, conseguindo o Galitos dar a volta ao texto e fechar o terceiro período em vantagem (37-41).

No último parcial, o Benfica voltou a superiorizar e, com 21-13 nesse período, confirmou a presença em mais uma final da prova, na qual discutirá a conquista do 11.º troféu.

