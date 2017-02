Bayern Munique perde pontos em casa

O Bayern Munique empatou em casa perante o Schalke 04 (1-1) e pode ver diminuir a vantagem na classificação sobre o mais directo perseguidor. O RB Leipzig visita, ainda na tarde deste sábado, o Borussia Dortmund.

A equipa de Carlo Ancelotti (que deixou o internacional português Renato Sanches no banco de suplentes) colocou-se em vantagem logo aos nove minutos, por intermédio de Robert Lewandowski, mas os visitantes repuseram a igualdade no marcador pouco depois, com um golo de Naldo.

O marcador não voltaria a funcionar na Allianz Arena, e o empate faz com que o Bayern passe a somar 46 pontos. O RB Leipzig, segundo classificado, tem 42 e joga esta tarde no terreno do Borussia Dortmund.

Com uma goleada na recepção ao Mainz (4-0), o Hoffenheim segue na terceira posição da tabela, com 34 pontos.

