Atitude positiva de Sousa e Elias dá vitória decisiva a Portugal

Foram 4h10m de muita emoção, tensão e superação as que se viveram neste sábado nos courts cobertos do Clube Internacional de Foot-Ball, em Lisboa. João Sousa e Gastão Elias entraram à procura do terceiro e decisivo ponto para garantir a vitória sobre Israel na eliminatória do Grupo I. Mas os israelitas Dudi Sela e Jonathan Erlich confirmaram o seu valor e chegaram a liderar o encontro de pares por 2-1 em sets. Foi então que o factor casa se fez sentir: com a ajuda das centenas de adeptos que encheram as bancadas, a dupla portuguesa elevou o nível e, com uma atitude de grande confiança, virou o encontro para vencer, pelos parciais de 7-5, 6-7 (4/7), 4-6, 6-2 e 6-4.

“Foi um jogo de pares incrível, superemotivo, de muito bom nível contra um par muitíssimo bom, que em certo momentos nos obrigou a ser humildes. O público tem sempre um papel importantíssimo e os jogadores sentem muito e vão buscar muita energia. Muitas coisas deste encontro ficarão na memória, mas para mim fica esta atitude de ambos”, resumiu o capitão português Nuno Marques.

A garra de Sousa e os pormenores técnicos de Elias acabaram por superar a boa exibição dos israelitas, com destaque para Erlich, de 39 anos (e ainda 49.º no ranking ATP de pares), cuja antecipação e exploração dos espaços no campo adversário sobressaíram nos segundo e terceiro sets. A dupla portuguesa parecia ter quebrado animicamente, mas a reacção foi rápida, com seis jogos ganhos de forma consecutiva a partir do 0-2.

“Em cinco sets, é difícil manter a intensidade de jogo e um nível de jogo alto. Estava preocupado porque me sentia um pouco cansado, mas com o apoio do público, do Nuno e do João mantive uma intensidade alta que foi determinante para conseguir ganhar”, explicou Elias. Portugal recebe agora em Lisboa a Ucrânia.

