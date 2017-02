Andebol: a caminhada triunfal do FC Porto continua

O FC Porto venceu o jogo de maior cartaz da 21.ª jornada da Liga de andebol, ao bater, no pavilhão Dragão Caixa, o ABC por 32-30. Com este resultado, os "dragões" mantêm um percurso imaculado na prova, contando por vitórias todos os encontros realizados.

Numa partida que ao intervalo ditava um 15-14 para os anfitriões, Alexis Borges foi o melhor marcador do FC Porto, com cinco golos, seguido de um quarteto com quatro golos: Leandro Semedo, Nikola Spelic, Daymaro Salina e António Areia. Do lado dos minhotos, foi André Gomes, com sete golos, uma das figuras da tarde.

Se o FC Porto consolidou a liderança, agora com 63 pontos, o ABC permanece na quarta posição, com 45 e menos três jogos realizados.

