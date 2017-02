A dupla vitória dos Celtics num único jogo contra os Lakers

Três mil, duzentos e ciquenta e três. Este é o número que Boston festejou na sexta-feira à noite, depois de a equipa local ter somado a sexta vitória consecutiva, desta feita em casa e sobre o grande rival da NBA, os LA Lakers. Mais do que o triunfo (por 113-107 e com Isaiah Thomas a liderar os Celtics na tabela dos marcadores), a festa dentro e fora do TD Garden, na costa leste dos EUA, teve um sabor especial porque Celticvs e Lakers tinham chegado a este encontro empatados na história da NBA. Até ontem, ambas as formações somavam o mesmo número de vitórias na fase regular. Com o triunfo de ontem, o número 3253, os Celtics ganham momentaneamente avanço.

Isaiah Thomas, com 38 pontos, foi decisivo para a equipa da casa e o melhor marcador em campo. Jae Crowder fez 18 pontos, enquanto Lou Williams e D'Angelo Russel, com 21 e 20, respectivamente, foram os melhores marcadores dos Lakers, que somaram o quinto desaire em seis encontros.



Em Oklahoma, Russell Westbrook conseguiu novo 'triplo-duplo', com 38 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências, no triunfo dos Thunder frente aos Memphis Grizzlies, por 114-102. Os 25 'triplo-duplos' alcançados por Westbrook na presente temporada apenas ficam atrás ao registo de Wilt Chamberlain, que somou 31, na época 1967/68.

