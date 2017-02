Angola: José Eduardo dos Santos confirma que não será candidato a Presidente

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, confirmou oficialmente nesta sexta-feira que não será candidato ao cargo nas eleições gerais deste ano, deixando assim o poder em Angola ao fim de 38 anos, avançando João Lourenço como cabeça-de-lista do partido.

A posição foi transmitida por José Eduardo dos Santos no discurso de abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que está a decorrer esta sexta-feira, em Luanda, com a aprovação da lista de candidatos do partido a deputados nas eleições gerais de Agosto em agenda.

José Eduardo dos Santos anunciou – o que aconteceu pela primeira vez publicamente – que a 2 de Dezembro, também em reunião do Comité Central, foi aprovado o nome do vice-presidente do partido e ministro da Defesa, João Lourenço, para cabeça-de-lista do MPLA às próximas eleições gerais, e candidato a Presidente da República, e do ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, como número dois, concorrendo a vice-Presidente.

