Decisão de José Eduardo dos Santos mostra que Angola segue "padrões internacionais"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou esta sexta-feira que a decisão do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, de não se recandidatar nas próximas eleições "é mais um sinal de que Angola segue os melhores padrões internacionais". O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, confirmou esta sexta-feira que não se recandidata nas eleições deste ano, pondo assim fim à vida política activa.

Questionado pela Lusa sobre este anúncio, o ministro português afirmou que "já era conhecida a vontade do Presidente de se afastar da vida política mais activa" e considerou que "esse é mais um sinal de que Angola segue os melhores padrões internacionais". Augusto Santos Silva falava aos jornalistas no final da cerimónia de apresentação da estratégia da Acção Cultural Externa, em parceria com o Ministério da Cultura.

José Eduardo dos Santos anunciou oficialmente esta sexta-feira, em Luanda, que não será recandidato ao cargo nas eleições gerais deste ano, deixando assim o poder em Angola ao fim de 38 anos. A posição foi transmitida por José Eduardo dos Santos no discurso de abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que está a decorrer durante esta sexta-feira, em Luanda, com a aprovação da lista de candidatos do partido a deputados nas eleições gerais de Agosto em agenda. Em Dezembro, já tinha ficado claro que José Eduardo dos Santos abandonaria o poder.

