A melhor resposta veio do outro lado da fronteira

O mundo não pára de falar de Donald Trump. E Portugal não deixa de falar dos problemas e obstáculos, porque o PS continua enredado neles (e o PSD igual). Valha-nos Inácio, Augusto Inácio.

Justin Trudeau

Primeiro-ministro do Canadá

19

A melhor resposta aos primeiros dias (e às primeiras medidas) de Donald Trump veio do outro lado da fronteira. Justin Trudeau decidiu abrir as portas do Canadá aos refugiados e imigrantes a quem fosse recusada a entrada nos EUA, durante esta suspensão por três meses. Da Europa, vieram também reacções felizes. Sobretudo a chamada a Bruxelas do primeiro-ministro do Canadá, mas também do Presidente do México, para encontrar maneiras de reagir à aparente tendência americana de rever ou anular os acordos livre comércio dos EUA com a sua zona económica mais próxima. Uma vez mais: a melhor resposta ao populismo não é a gritaria. É aproveitar o vazio e demonstrar que nenhum país, nos dias de hoje, consegue funcionar isolado do mundo.

Augusto Inácio

Treinador do Moreirense

15

Alguém acreditaria no início da época que o Moreirense venceria o seu primeiro título nacional? Talvez sim, talvez Augusto Inácio acreditasse. O treinador do clube de Moreira de Cónegos fez, pelo menos, por isso. Na Taça da Liga eliminou o Porto, o Sp. Braga e depois o Benfica, na final de domingo. Com uma equipa jovem, motivada, levou uns milhares ao Algarve acreditando que venceria o campeão nacional de futebol. Ganhou. E os de terras de Cónegos festejaram noite fora. Fica aquela palavra, dita por Inácio na passagem à fase final: “Uau”.

Paulo Macedo

Presidente da CGD

14

Dá para imaginar Paulo Macedo, chegado à administração da Caixa, a escrever aquela carta que mandou aos colaboradores. Linha a linha, pensando como ela chegaria aos títulos dos sites informativos. É a vantagem de ter um político à frente do banco público: Macedo sabe a importância de uma comunicação eficaz. E decidiu pôr naquelas linhas o suficiente para fazer deste processo um “fresh start”. Apresentou-se como gestor de um banco público (e não como um gestor de um banco), deu sinal de manter a estratégia do antecessor (para manter os investidores potenciais em linha) e alertou que esta será a última oportunidade da Caixa (para que, quando começarem as notícias difíceis, possa ter margem de manobra suficiente). Para princípio de conversa, ficou bem.

João Ferreira

Candidato do PCP à CML

10

Cartada arriscada, o pedido de apreciação parlamentar do PCP sobre a Carris. Os comunistas tinham, de facto, votado contra a municipalização na Assembleia Municipal. Mas tinham, com o PS e o BE, concentrado a luta no fim da concessão da transportadora a privados. Com o contexto da TSU ainda quente, recebendo críticas dos sindicatos e com o decreto mesmo a entrar em vigor, o partido de Jerónimo de Sousa entrou numa guerra que sabia não poder ganhar. E acabou por se limitar a um pedido de alteração da lei, que só terá algum sucesso se Costa e Medina estiverem dispostos a abrir mão de uma gestão lisboeta da Carris. Na semana em que João Ferreira se apresentou como candidato à Câmara, foi ele quem ficou sozinho no retrato.

Francisco Lacerda

Presidente dos CTT

9

A nota dos CTT dizendo que os seus lucros não serão tão elevados quanto se previa fez as acções descer para mínimos históricos na Bolsa de Lisboa. Isto poucos dias depois de António Costa ter puxado as orelhas à empresa (agora privada) devido a um problema no pagamento de pensões aos balcões dos correios. É certo que os CTT continuam a ser das empresas mais bem cotadas na bolsa, certo também que o seu plano estratégico tem crescido, levando o seu novo “banco” a outros clientes - até no crédito à habitação. Mas é bom que a ambição, saudável, não prejudique as bases sólidas da instituição e o serviço público que ainda pratica.

Mário Centeno

Ministro das Finanças

8

A dívida subiu mesmo, em 2016. E não basta dizer que a culpa é do Banif e da CGD (sobretudo quando o Banif foi resolvido em 2015 e o plano de recapitalização da Caixa ainda nem está de pé). Sobretudo não basta dizer isso quando instituições que nos vêem de fora, como o Commerzbank, continuam a fazer alertas sobre a situação frágil do país - olhando para os juros da dívida e para o montante global desta. Centeno tem uma missão muito difícil, mas a melhor maneira de lidar com ela é manter o pulso firme: olhar prioritariamente para medidas que estimulem a economia, ter cuidado nas medidas que tem que negociar à esquerda, travá-las quando necessário. Em 2017, Centeno precisa de ser mais do que um bom gestor: tem que aproveitar o capital político que ganhou e usá-lo sempre que necessário.

Carlos Carreiras

Coordenador autárquico do PSD

7

O PSD aprovou os primeiros nomes para concorrer às autárquicas, mas está cheio de problemas para resolver. Há lutas internas (como também no PS), há candidatos novos que foram rejeitados no passado (passando uma mensagem estranha para o eleitorado). Há também aquele enorme vazio de nomes para Lisboa. Mas a isto soma-se um outro problema, que era desnecessário: ter o coordenador autárquico a ir a reuniões internas no partido acusar militantes de perturbar as escolhas - num discurso que acabou reproduzido pelo deputado Feliciano Barreiras Duarte, num texto no jornal i. Ou o caso está mal explicado, ou Carreiras está a dar sinais errados para dentro. De fragilidade e descontrolo.

