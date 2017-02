Procurador revela que foram revogados mais de 100 mil vistos. Departameno do Estado contraria

Mais de 100 mil vistos foram revogados na sequência da decisão de Donald Trump, a 27 de Janeiro, de impedir temporariamente a entrada de imigrantes e refugiados de sete países de maioria islâmica, revelou esta sexta-feira um procurador durante um julgamento na cidade de Alexandria, estado da Virgínia. No entanto, o Departamento do Estado já veio negar e refere números mais baixos.

Segundo o Washington Post, o número foi conhecido durante uma audição decorrente de um processo interposto pelos advogados de dois irmãos do Iémen que chegaram aos EUA, mais concretamente ao aeroporto internacional de Dulles, em Washington. Nessa altura, os queixosos dizem que foram coagidos a desistir do seu visto de residente, tendo apanhado um voo de volta para a Etiópia.

A informação prestada pelo procurador do Departamento de Justiça norte-americano, Erez Reuveni, foi dada depois de o juiz ter questionado quantas pessoas foram afectadas pela ordem executiva assinada pelo Presidente. Reuveni garantiu também que não foi negada qualquer entrada no país a pessoas com o visto de residente permanente.

No entanto, e de acordo com a Associated Press, esta informação foi contrariada pelo Departamento de Estado que dá conta de que menos de 60 mil vistos foram negados provisoriamente, desde a passada sexta-feira. O Departamento clarifica ainda que os números apresentados pelo procurador englobam vistos diplomáticos e de outro tipo que estavam, na verdade, isentos da medida assinada por Trump, bem como vistos que tinham expirado.

