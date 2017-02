PSD "estranha" que Ministério do Ambiente não tenha detectado poluição no rio Nabão

O PSD afirmou nesta sexta-feira "estranhar" que o Ministério do Ambiente "tenha desmentido a existência de poluição no rio Nabão", em Tomar, e que "não revele qualquer plano de monitorização mais apertada para encontrar os prevaricadores".

No seguimento de uma pergunta colocada pelos deputados do PSD relativamente à poluição no rio Nabão, em Tomar, distrito de Santarém, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, respondeu esta semana aos deputados Duarte Marques, Nuno Serra, Teresa Leal Coelho, Berta Cabral e Jorge Oliveira, "desmentindo a existência de poluição no rio Nabão", informou o PSD, em nota de imprensa.

"É estranha esta resposta, pois os dados existentes e os relatos tornados públicos e testemunhados pelas populações locais evidenciam precisamente o contrário", disse à Lusa o deputado Duarte Marques, um dos subscritores da pergunta enviada ao Governo.

Depois dos problemas do rio Tejo e do rio Almonda, tal como de alguns dos seus afluentes, surgem cada vez com mais frequência relatos e evidências de focos de poluição no rio Nabão, em particular no concelho de Tomar, pode ler-se na pergunta que os deputados do PSD enviaram ao Governo no dia 23 de Dezembro de 2016, questionando o Ministério do Ambiente sobre a "informação que dispunha sobre a situação e qualidade ambiental do rio Nabão", quais as "razões e origem da poluição" e "que iniciativas está ou irá o Governo desenvolver para combater os problemas ambientais" daquele rio.

Na resposta às questões dos deputados do PSD, o Governo refere ter sido "alertado pelo município de Tomar" para o "aparecimento de bancos de espuma e escurecimento das águas do rio Nabão", tendo acrescentado que, das amostras recolhidas e análises efetuadas, as mesmas encontravam-se "a cumprir com as condições de descarga previstas", e de acordo com a legislação.

Na resposta pode ainda ler-se que os serviços do Ministério do Ambiente "continuarão a monitorizar a bacia hidrográfica na zona em questão, procurando ainda localizar outros potenciais focos de poluição que possam estar na origem do problema detectado".

Duarte Marques manifestou-se ainda preocupado pelo facto de o ministro do Ambiente não revelar "qualquer plano de monitorização mais apertada para encontrar os prevaricadores e a origem desta poluição".

Para o PSD, "mais uma vez se confirma que, apesar dos constantes anúncios de planos e estratégias, o Governo, e em particular o ministro do Ambiente, adiam medidas intrusivas e eficazes que combatam de facto a poluição", concluiu.

