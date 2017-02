Paços de Ferreira quer justiça a investigar dossier da água

A Câmara de Paços de Ferreira anunciou esta sexta-feira que vai pedir ao Ministério Público que investigue a forma como o regulador ERSAR está a actuar no dossier da renegociação da concessão da água naquele concelho.

PUB

"A Câmara de Paços de Ferreira informa que irá apresentar no mais curto espaço de tempo possível um dossier completo à Procuradoria-Geral da República para que esta possa investigar, averiguar e retirar todas as consequências legais de todo este processo e até às últimas consequências", lê-se num comunicado do município enviado à Lusa.

Naquela posição da autarquia, assinala-se que "num Estado de direito democrático como o português, ninguém está acima da lei" e, por isso, "a ERSAR e os seus membros também o não estão". "O interesse público dos munícipes de Paços de Ferreira assim o exige. O respeito pela verdade e pela Lei assim o exige", acrescenta-se.

PUB

O Município liderado pelo socialista Humberto Brito pretende também que seja responsabilizado "pessoalmente quem procura 'atirar' o município para os tribunais e sujeitá-lo ao pagamento de valores absolutamente insustentáveis, como aconteceu com Barcelos".

O anúncio da autarquia ocorre depois de, na quinta-feira, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) ter enviado à Lusa uma posição sobre o dossier de Paços de Ferreira, 24 horas depois de o município ter criticado aquele organismo por, até agora, não ter ainda emitido o parecer que fora solicitado em Dezembro de 2014.

Na quinta-feira, a ERSAR esclarecia que emitira, em Junho e Agosto de 2016, dois pareceres sobre o acordo de renegociação da concessão da água e saneamento, reafirmando dúvidas sobre o processo.

O regulador acrescentava que "em ambos os pareceres (?) concluiu-se que as propostas apresentadas não estavam suficientemente suportadas em informação que evidenciasse a manutenção dos pressupostos e da matriz de risco contratualizados". Aquele organismo assinalava também que "não estavam identificadas, de forma clara, as responsabilidades de cada uma das partes pelos desvios com impacto financeiro ocorridos".

No esclarecimento enviado à Lusa, destacava-se, por outro lado, que "o regulador tem tido a preocupação em analisar de forma isenta o processo, não obstante a manifesta dificuldade da entidade titular, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em responder de forma cabal às questões colocadas pela ERSAR, nomeadamente a própria explicação dos valores subjacentes ao reequilíbrio económico e financeiro da concessão".

Afirmando-se "incrédula", a Câmara responde não poder aceitar aquela posição da ERSAR que, "para além de não esclarecer, tem apenas como objectivo enjeitar as responsabilidades inequívocas desta entidade reguladora e lançar suspeitas sobre quem sempre quis resolver um negócio desastroso criado pelo PSD de Paços de Ferreira em 2004, e sempre ao arrepio do interesse dos cidadãos do concelho e do interesse público".

A autarquia reafirma que a ERSAR tem evidenciado "incompetência, prepotência e instrumentalização, inexplicáveis à luz da razão e do bom senso".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Câmara de Paços de Ferreira acrescenta que "tudo fez para esclarecer todas as dúvidas colocadas pela ERSAR à proposta de aditamento ao contrato de concessão".

"Na verdade, foram apresentados vários estudos de viabilidade económico-financeira do aditamento, elaborados por entidades independentes e com indiscutível credibilidade e renome internacional (?) onde todos os valores subjacentes ao reequilíbrio económico e financeiro da concessão estão explicados ao último cêntimo e todas as condições contratuais esclarecidas ao mínimo ponto e vírgula", lê-se no comunicado do município.

A autarquia sublinha não aceitar "que se lance na opinião pública a suspeita de que tenha demonstrado 'manifesta dificuldade em responder de forma cabal às questões colocadas pela ERSAR'". "Tal é simples e inequivocamente mentira", conclui-se no comunicado.

PUB