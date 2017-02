Carnaval de Ovar arranca sábado com espectáculo de purificação pelo fogo

O programa do 65.º Carnaval de Ovar arranca no sábado com um espectáculo gratuito que envolve quase 200 participantes e que termina com a queima pública de uma figura com oito metros de altura, em sinal de "purificação colectiva".

PUB

A produção intitula-se "[Re]Nascimento do Entrudo" e resulta de um convite que a autarquia local dirigiu à companhia Trigo Limpo Teatro ACERT, que para o efeito abriu o espectáculo à participação da comunidade local e a envolveu depois na definição do enredo, na criação da banda sonora, na produção de mais de 20 peças de grande formato e na encenação de toda a história perante o público.

"Procurámos envolver não só quem já integrava grupos de Carnaval, mas também cidadãos anónimos, externos, e depois destacámos uns e outros para diferentes áreas, de forma a cruzar pessoas que não estavam habituadas a trabalhar juntas", declarou à Lusa o coordenador da produção, Pompeu José.

PUB

"Disso resultou um especáculo que tem o mar como personagem colectiva e que a certa altura evolui para um dilúvio - o que funcionará como oportunidade para, no final, atearmos fogo ao casal representado pela peça de oito metros, num gesto simbólico de purificação em que queimamos todas as nossas mágoas", explicou.

Essa componente pirotécnica poderá apreciar-se no largo do Centro de Artes de Ovar, mas o espectáculo começa na praça da Câmara Municipal, deslocando-se depois pela Rua Elias Garcia com cerca de 60 músicos e 40 percussionistas a actuar ao vivo.

Quanto às peças de grande porte concebidas para o espectáculo, a maioria tem entre 1,5 e 4 metros de altura, todas serão iluminadas com lanternas a partir do interior e retratam sobretudo animais como elefantes, girafas e peixes - sendo que na sua produção estiveram envolvidas mais de 30 pessoas.

Uma delas é César Liz, que durante o dia fabrica pão-de-ló de Ovar e trabalha como massagista na Associação de Futebol de Aveiro, mas nos últimos dois meses também dedicou as noites à modelação de um rosto de Diabo com vários metros de altura, em cana-da-índia, vime e papel. "Fui um dos fundadores da escola de samba Costa de Prata, mas deixei o grupo há algum tempo e, quando agora me aliciaram a participar neste projecto, quis voltar a contribuir para o Carnaval", revela. "Gosto de 'bricolage', de trabalhar o vime com as mãos e, como isto tem sempre 'cowboyada' e umas 'minis', acaba por ser um momento de lazer que nos tira a cabeça de outras coisas", confessa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esses prazeres mais mundanos também estarão presentes no "[Re]Nascimento do Entrudo", já que um dos objectivos de Pompeu José é combinar a componente mais tradicional do Carnaval com manifestações cénicas mais modernas, representativas da vivência social actual.

"Vamos ter música, festa, vizinhos que reclamam do barulho", enumera. Haverá também música original, excertos de composições de referência, manipuladores de adereços vestidos em tons marítimos e até alusões ao sermão de Santo António aos Peixes - "tudo com adrenalina, com sentido de urgência, a caminhar para a explosão".

No fim, dá-se então o renascimento: "Deita-se fogo à peça principal para nos salvarmos a todos e libertarmo-nos, purificados, a sentir o cheirinho a eucalipto que sai das labaredas".

PUB