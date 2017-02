Entre o segredo útil e a verdade conveniente

A Caixa Geral de Depósitos parece condenada a uma eterna maldição. Não bastava a acumulação de um ano de vazio e incerteza na gestão ou os danos da inépcia política na história com António Domingues, agora a Caixa luta para manter um dos principais trunfos de um banco que ambiciona ser concorrencial no mercado: o segredo das suas operações. O mal não está na acção do Banco de Portugal, da CMVM e da nova equipa da Caixa em recusar fornecer dados sobre os créditos concedidos ou em incumprimento, como não está na legítima vontade da comissão parlamentar de inquérito (CPI) em aceder aos actos de gestão que trouxeram o banco ao lugar miserável em que se encontra. O problema está num desfecho que jamais será positivo. Entre a procura da verdade e a quebra de um sigilo essencial, a escolha será sempre sobre o mal menor.

Talvez um pouco de mais bom senso por parte dos deputados pudesse ter evitado esta situação, talvez o acórdão da Relação devesse ter sido ainda mais limitado na sua concessão ao pedido da CPI (escusou-se em autorizar a divulgação de alguma correspondência), talvez a Caixa, o BdP e a CMVM fizessem melhor em concordar com a divulgação de alguma documentação para preservar o essencial do seu segredo – porque, afinal, a respeitável “prossecução” da verdade sobre o devorismo que assaltou a Caixa não é, nem pode ser uma busca punitiva de empresas e empresários que falharam sem suspeita de dolo; é, pelo contrário, o escandaloso tráfico de influências políticas que fez da Caixa a peça maior de um plano de controlo de poder.

Querer passar tudo a pente fino faria sentido, se a CPI fosse capaz de conservar o segredo que se exige. Mas sabemos que essa ambição é impossível. Com a documentação no Parlamento, vai ser um arraial de notícias sobre dívidas, endividados ou de créditos em recuperação. Um delírio para o voyeurismo de vizinhos e concorrentes. E, em cada linha que se escreva a mais, crava-se mais um prego no caixão da credibilidade do banco público. Alguém com juízo quererá fazer negócios com uma instituição assim tão vulnerável? Claro que não. Será então possível circunscrever as suspeitas dos deputados aos casos que têm mesmo de ser conhecidos? A Caixa está debilitada e precisa de tudo menos de mais sal nas suas feridas.

