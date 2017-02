Despesa com pessoal manteve derrapagem nos últimos três meses do ano

P

Para além da derrapagem na receita fiscal, foi na evolução das despesas com pessoal que o Governo revelou em 2016 mais dificuldades em cumprir o que estava previsto no orçamento, com as falhas nas previsões a prolongarem-se pelos últimos três meses do ano e já depois de o Executivo ter revisto as suas estimativas.

Na sua primeira análise aos dados da execução orçamental do total de 2016 apresentados pelo Governo na semana passada, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apresenta dados que apontam para que a meta de 2,4% para o défice apresentada em Outubro e mesmo a recente promessa de um défice “não superior a 2,3%” sejam cumpridas. Ainda assim, em alguns indicadores, a execução ficou aquém das expectativas.

Do lado da despesa, o caso mais evidente esteve nos custos assumidos com pessoal, assinala a UTAO. Quando se compara com as projecções feitas pelo Governo no início do ano quando apresentou a sua proposta de Orçamento do Estado para 2016, as despesas com pessoal acabaram por ficar 232 milhões de euros acima do previsto.

A existência de uma derrapagem foi assumida pelo Governo em Outubro, quando apresentou o OE para 2017 e a despesa com pessoal para 2016 foi revista em alta em 142 milhões de euros. No entanto, apesar de faltarem nessa altura menos de três meses para o final do ano, a previsão voltou a falhar, acabando por se verificar, como revelam agora os dados finais da execução orçamental, mais uma derrapagem de 91 milhões de euros.

A evolução das despesas de pessoal em 2016 esteve em destaque na recente visita do ministro das Finanças ao Parlamento para discutir os efeitos do regresso às 35 horas semanais no Estado. Mário Centeno, no entanto, garantiu que o aumento das despesas de pessoal se deveu a outros factores. Para além dos previsíveis efeitos da reversão da redução remuneratória, o ministro falou de alguns efeitos extraordinários, como 60 milhões de euros referentes a contribuições sociais da área do Ministério da Educação que deviam ter sido pagas em 2015 e 40 milhões para dar resposta a uma decisão judicial que obrigou a fazer pagamentos retroactivos de remunerações a trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Défice de 2,6% sem extraordinárias

Mas, se as previsões para as despesas com pessoal e com a receita de impostos falharam, o Governo compensou através de cortes noutras despesas, como o investimento (menos 956 milhões do que o previsto) ou os subsídios (menos 422 milhões), e conseguiu apresentar um défice que, tudo indica, irá cumprir aquilo que foi previsto em Outubro.

De acordo com as contas feitas pela UTAO, o défice excluindo as receitas extraordinárias em 2016 deverá ter-se situado em 2,6% do PIB, um valor em linha com as mais recentes estimativas do Governo.

Na semana passada, o Governo tinha apresentado os dados da execução orçamental do total do ano passado, mas os números que apresentou foram apenas em contabilidade pública, um método contabilístico em que as despesas e receitas são registadas numa lógica de entrada e saída de caixa. No entanto, o valor do défice que é apresentado a Bruxelas utiliza outra metodologia, a denominada contabilidade nacional, em que a lógica de registo é a do momento em que é assumido o compromisso de despesa.

Os dados oficiais em contabilidade nacional apenas serão apresentados pelo INE no final de Março, mas os técnicos da UTAO, com base nos dados já publicados pelo Governo, fizeram agora uma primeira estimativa da passagem de contabilidade pública para contabilidade nacional.

A conclusão a que chegaram é que, retirando o efeito das medidas temporárias, se deverá ter registado “um défice em torno do limite definido para o objectivo anual” pelo Governo. Isto significa, um défice de 2,6%.

Em Outubro, quando apresentou o OE para 2017, o Governo reviu a sua meta para o défice de 2016 dos 2,2% iniciais para 2,4%, incluindo o efeito das receitas extraordinárias. Excluindo essas receitas, a estimativa correspondia a um défice de 2,6%, que, tudo indica, foi atingido.

A UTAO não avança com uma estimativa para o valor do défice incluindo medidas extraordinárias, mas nota que, face ao que era previsto em Outubro, passou a ser incluída uma nova receita, relativa ao plano de regularização extraordinária de dívidas fiscais e à Segurança Social, com um valor próximo de 550 milhões de euros. Isto significa que, em vez do défice de 2,4% estimado, o Governo poderá ter atingido um valor mais baixo, cumprindo a recente promessa de António Costa de um défice “não superior a 2,3%”.

