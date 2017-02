Depois das críticas do Sul, política económica alemã está sob ataque dos EUA

Já habituada a estar sob pressão de Bruxelas e dos seus parceiros do Sul da Europa para gastar e investir mais, a Alemanha chega à cimeira desta sexta-feira em Malta com uma nova frente de combate aberta: os Estados Unidos colocaram as políticas económicas de Berlim claramente a par das de Pequim e Tóquio como manipuladoras de mercado e causadoras de danos na economia norte-americana. Uma pressão extra exercida por Trump sobre Angela Merkel que pode fazer diferença no debate europeu sobre a matéria.

O ataque dos EUA à política económica alemã foi feito esta semana por Peter Navarro, o homem escolhido por Donald Trump para liderar o recém-criado Conselho Nacional de Comércio e que até aqui era mais conhecido pelas suas ferozes críticas à forma como a China tem conseguido manter um elevado excedente comercial face aos EUA. Na entrevista que deu ao Financial Times, no entanto, foram as suas palavras sobre a Alemanha e o euro que mais chamaram a atenção.

Navarro disse que a Alemanha “continua a explorar outros países na União Europeia, para além dos Estados Unidos, com um ‘marco implícito’ que está grandemente subvalorizado”. Isto é, a Alemanha beneficia de um euro muito menos forte do que seria o marco se este ainda existisse, o que torna os seus produtos mais competitivos e permite ao país registar elevados excedentes externos face aos outros países, dentro e fora da zona euro.

A leitura imediata destas declarações foi a de que, na Administração norte-americana, se considera que o BCE, a mando da Alemanha, está propositadamente a depreciar o euro, uma acusação que há muitos anos é feita à China e Japão e aos seus bancos centrais.

No entanto, uma acusação feita desta forma, parece ir no sentido precisamente oposto daquilo que tem sido a relação de Berlim com o banco central da zona euro durante os últimos anos. Se o objectivo fosse fazer o euro depreciar por força da política monetária, o que a Alemanha teria de fazer era defender taxas de juro a zero ou negativas e apoiar um volume muito elevado de compras de activos, duas políticas que o BCE tem seguido, mas que têm vindo a ser publicamente criticadas por vários responsáveis políticos alemães, nomeadamente o governador do Bundesbank, que é o representante do país no conselho do BCE.

O desconforto que se sente na Alemanha com a política expansionista do BCE é de tal forma clara que não é arriscado assumir-se que, entre a opinião pública alemã e os seus dirigentes, existe uma maior simpatia em relação à ideia de um euro forte do que de um euro fraco.

No entanto, é enganador resumir a acusação dos EUA a uma eventual influência da Alemanha na política monetária seguida pelo BCE. Para além daquilo que faz Mario Draghi em Frankfurt, o Governo alemão tem nas suas próprias mãos vários instrumentos com os quais poderia contrariar os desequilíbrios que existem actualmente na economia mundial.

Se na Alemanha se aplicasse uma política orçamental mais expansionista, com mais despesa pública e sobretudo mais investimento, e se fossem criados incentivos para que o sector privado aumentasse os salários e também investisse mais, a maior economia europeia veria rapidamente as suas contas externas mudarem de rumo. Na prática, a Alemanha mudaria de um modelo de crescimento baseado essencialmente na força das suas exportações para um modelo mais baseado na procura interna, o que ajudaria os países deficitários a equilibraram as suas contas.

A uma escala mundial, o apelo a este tipo de mudança de política tem sido feito com mais insistência à China. Mas na Europa, há muito que que se ouvem os pedidos a Berlim para gastar e investir mais. A Comissão Europeia tem defendido em diversos relatórios essa política e, entre os países do Sul, incluindo Portugal, essa é um dos pontos mais focados nas propostas de reforma da zona euro em discussão.

Com os Estados Unidos a entrarem decididamente nesta discussão, a pressão sobre a Alemanha aumenta, por que do outro lado do Atlântico há armas que os países do Sul da Europa não têm hipóteses de utilizar. Nas suas declarações, Peter Navarro pareceu querer condicionar a assinatura de qualquer tratado comercial entre os EUA e a UE a uma mudança da política seguida pela Alemanha e, em termos ainda mais concretos, a Casa Branca tem dado sinais de que está pronta a tornar o sistema fiscal mais punitivo para as importações, incluindo com impostos sobre construtores de automóveis alemães que não tenham as suas fábricas nos Estados Unidos.

A capacidade de retaliar dos EUA é de tal forma credível que, numa reacção às declarações de Navarro, registou-se imediatamente uma subida do euro face ao dólar, um sinal de que os investidores acreditam que alguma coisa terá de mudar.

Neste momento, a Alemanha é, entre as maiores potências mundiais, aquela que de longe apresenta um saldo externo mais excedentário em percentagem do PIB, com um valor de 8,4% em 2015. É um número que supera os 3% registados na China e os 3,1% do Japão. Em termos absolutos, o excedente alemão ascendeu, de acordo com o FMI, a 280 mil milhões de dólares, um valor que em conjunto com os 330 mil milhões da China, constituem o principal contraponto ao défice de 460 mil milhões de dólares dos Estados Unidos. A existência de países com elevados excedentes é geralmente considerada uma fonte de riscos para o resto da economia mundial, devendo ser contrariada pelos próprios.

