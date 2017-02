Jesus: "Temos todas as possibilidades de vencer no Dragão"

Jorge Jesus desvendou esta sexta-feira, em conferência de antevisão do jogo no Estádio do Dragão, com o FC Porto, que João Palhinha será, salvo qualquer contingência, titular, rendendo o castigado William Carvalho num jogo de capital importância para um Sporting consciente da dependência de terceiros para poder voltar à luta pelo título. Jesus garante estar em condições de vencer o clássico, resultado que elevaria os índices de confiança, embora prefira manter uma abordagem jogo a jogo.

“Pensamos que temos todas as possibilidades de vencer no Dragão”, declarou, esperando “um jogo emocionante”, convencido de que “será uma partida bem jogada pelas duas equipas": "Espero que os meus jogadores estejam melhor do que os do FC Porto, de forma a trazermos os três pontos”, declarou o treinador “leonino”, que admitiu a troca de um campeão europeu por uma jovem promessa no "onze" inicial.

“É verdade que o William Carvalho tem sido um elemento nuclear neste ano e meio. Não vamos esconder o valor do jogador. Mas falou-me do Palhinha, que é um jovem importante. Se jogar, de certeza que vai estar bem, pois já deu indicações na Madeira. Confiamos nele, até porque é um jovem para o futuro do Sporting. Se tivermos que dar um passo atrás, para depois dar dois à frente... Só espero que até amanhã não aconteça nada”, exclamou, assumindo que, se não houver nenhum contratempo, Palhinha assumirá o lugar.

Jorge Jesus concordou ainda com Nuno Espírito Santo, quando o treinador do FC Porto diz conhecer bem os “leões”, ainda que possa reservar uma surpresa. “O treinador do FC Porto tem alguma razão no que diz. Conhecemo-nos bem uns aos outros. Mas nem eu conheço a cabeça dele, nem ele a minha. E pode aparecer aqui qualquer coisa diferente. São duas equipas com um conhecimento táctico muito evoluído e estamos identificados”.

O treinador do Sporting evita, contudo, explorar a questão do título, optando pelo jogo a jogo. “Neste momento temos que pensar jogo a jogo e tentar ser melhor do que os adversários, pois dependemos de terceiros. No final, faremos contas”, sugere, colocando a questão da dependência numa perspectiva diferente.

“Todas as equipas têm momentos de oscilações, umas por uns motivos, outras por outros. O Sporting tem que trabalhar de baixo para cima, pois há dois concorrentes muito fortes à frente. A partir daí, dependemos apenas de nós… jogo a jogo”.

E para reforçar esta estratégia, há uma decisão que agrada a Jorge Jesus, que viu a SAD segurar a influentíssima dupla Coates e Gelson Martins.

“São dois jogadores fundamentais. O Coates estava emprestado e neste momento parece que já não é assim. O presidente tomou esta medida para dar estabilidade. É muito importante esta renovação”.

