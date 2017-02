Mourinho inscreve Schweinsteiger na Liga Europa

O Manchester United inscreveu esta sexta-feira Bastian Schweinsteiger na Liga Europa, depois de o internacional alemão ter sido dado como dispensável, no arranque da temporada, por José Mourinho.

Com a chegada do técnico português a Old Trafford, o jogador de 32 anos foi excluído do plantel principal e colocado a treinar-se com as reservas, tendo Mourinho assumido publicamente que não contava com o antigo capitão da selecção alemã.

Schweinsteiger, que fez quase toda a carreira no Bayern Munique, acabou por ser reintegrado na equipa em Novembro, tendo até agora disputado três jogos, dois para a Taça de Inglaterra e um para a Taça da Liga. O alemão foi mesmo titular no embate com o Wigan (4-0), da Taça de Inglaterra, em que marcou o último golo dos “red devils”.

Ao ser inscrito na Liga Europa, Schweinsteiger poderá ser utilizado na eliminatória dos 16 avos-de-final frente ao Saint-Étienne.

Joel Pereira, guarda-redes de 20 anos, também foi inscrito, mas uma lesão deverá impedir o português de actuar pelo Manchester United até final da época.

