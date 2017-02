Manchester United perde Joel Pereira

O guarda-redes português Joel Pereira, do Manchester United, sofreu esta sexta-feira uma lesão num joelho, durante um jogo do campeonato inglês de sub-23, e poderá só regressar aos relvados na próxima época.

O Manchester United confirmou a lesão do guardião de 20 anos, mas não revelou o tempo de paragem, embora Mourinho já tenha feito regressar ao clube Dean Henderson, guarda-redes de 19 anos que estava por empréstimo no Grimsby Town, do terceiro escalão.

A lesão de Joel Pereira, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Rio2016, acontece no dia em que tinha sido inscrito pelo Manchester United na Liga Europa. O guarda-redes nascido na Suíça passou a primeira parte da época no Belenenses, mas regressou a Manchester durante a reabertura do mercado de transferência, para se juntar ao espanhol De Gea e ao argentino Romero.

Joel Pereira estreou-se dia 29 de Janeiro pelo Manchester United, tendo entrado em campo a 10 minutos do fim no encontro frente Wigan (4-0), da Taça de Inglaterra.

