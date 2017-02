Dique dos "castores" trava ambição do V. Guimarães

O Paços de Ferreira venceu nesta sexta-feira (2-0) o V. Guimarães, no arranque da 20.ª jornada da Liga, e afastou-se da zona de risco, deixando os minhotos - incapazes de concretizar as ocasiões criadas na primeira parte - longe do pódio, que poderiam repartir provisoriamente com o Sporting em caso de vitória.

Apesar da estreia do goleador Rafael Martins, que atirou Marega para o banco, a primeira parte terminou em branco, com o V. Guimarães empenhado em conquistar uma vantagem que o aliado vento esteve perto de oferecer, ao transformar um alívio de Pedro Henrique num lance de aperto para os “castores”. Os minhotos desperdiçaram quatro ocasiões, duas das quais flagrantes, com Raphinha e Hernâni desastrados, a penalizarem a equipa.

Fustigados, os pacenses mal conseguiam fazer chegar a bola a Whelton, ansiando pela mudança de campo, que alterou radicalmente os dados do jogo. Pedrinho e Whelton (sexto golo em cinco jogos), aos 58' e 70', foram letais e asseguraram a vitória após oito partidas sem vencer.

Tiago Martins teve dois lances polémicos, primeiro na área do V. Guimarães e depois na dos locais, ambos com Bruno Santos e Konan como protagonistas, não assinalando penálti em nenhum dos casos.

