Um farol do pensamento americano

É um exemplo de um filme “recuperado”, quase três anos depois da sua estreia, num momento sociopolítico onde a sua postura faz todo o sentido. É também um exemplo da “carreira paralela” de Martin Scorsese às suas ficções de longa metragem — o mais recente documentários que tem rodado sobre as zonas de fronteira entre a sociedade e a arte, a par dos títulos que realizou sobre Bob Dylan, o cinema italiano ou Fran Lebowitz. Aqui, é a verdadeira instituição cultural da New York Review of Books que é o alvo de Scorsese e do seu colaborador regular David Tedeschi, usando como ponto de partida o 50º aniversário do jornal de letras, artes e ideias em 2013. A dupla conduz uma viagem fascinante pelo modo como a História com H grande das convulsões políticas, artísticas e sociais da segunda metade do século XX se cruzou com a história com H minúsculo de um jornal literário que se tornou uma espécie de “farol” do pensamento americano, num filme que faz, por exemplo, uma boa dupla com Best of Enemies, o documentário de Morgan Neville sobre os duelos televisivos entre Gore Vidal e William Buckley em 1968. Scorsese e Tedeschi desenham uma pequena história de um grande jornal com desenvoltura e precisão, e em pouco mais de hora e meia reflectem argutamente sobre a importância para o “mundo real” do fervilhante caldeirão de ideias e propostas lançadas pela NYRB.

Uma Discussão com 50 Anos Realização: Martin Scorsese, David Tedeschi

Não é preciso sublinhar a importância que Uma Discussão com 50 Anos tem nestes nossos dias em que o jornalismo e o espaço de reflexão sobre o mundo estão sob ataque cerrado daqueles que não vêem com bons olhos a diversidade, nem o valor histórico do modo como regista as idiossincrasias de uma publicação que se mantém teimosamente de pé. No entanto, é um filme onde as ideias e a sua transmissão exigem uma clareza de forma que se conforma, aqui, à estética-HBO de documentário inteligente e ágil; Uma Discussão com 50 Anos vê-se por isso algo perdido no grande écrã, sem rasgos formais ou de montagem que o destaquem, e a sua (tardia) estreia em sala em Portugal é uma anomalia, mesmo que uma anomalia actual, atenta e bem vinda.

