Picasso e Matisse? MoMa expõe artistas dos países proibidos por Trump

Os protestos e a indignação contra as políticas anti-imigração decretadas pelo Presidente norte-americano Donald Trump continuam. Agora, foi a vez do MoMa, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que decidiu, na quinta-feira, expor num dos espaços, ocupado pela exposição principal, obras de sete artistas de países abrangidos pelo polémico decreto de Trump. As obras do pintor sudanês Ibrahim el-Salahi, do arquitecto de origem iraniana Tala Madani ou do iraniano a viver em Los Angeles, Tala Madani, estão, assim, a substituir sete trabalhos de Picasso, Matisse, Picabia, entre outros artistas.

A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social, entre os quais o New York Times, que relatam ainda que o MoMa fez questão de deixar clara a sua mensagem, colocando as seguintes frases junto das obras: "Este é o trabalho de um artista de um dos países cujos cidadãos estão a ser impedidos de entrar nos Estados Unidos, de acordo com a ordem executiva presidencial decretada a 27 de Janeiro de 2017. Este é um dos vários trabalhos da colecção do museu instalados ao longo das galerias do quinto piso, para afirmar os ideais de boas-vindas e de liberdade como vitais para este museu, assim como para os Estados Unidos.”

Entre os artistas com trabalhos agora expostos estão ainda Parviz Tanavoli, Charles Hossein Zenderoudi, Shirana Shahbazi, Marcos Grigorian e Siah Armajani. O museu agendou também para este mês a exibição de filmes de realizadores igualmente abrangidos pela proibição de Trump.

Anunciado há uma semana, o decreto presidencial tem sido uma, entre várias outras medidas, que tem originado indignação. Trata-se de um decreto que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos de sete países: Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen, e durante 90 dias. Proíbe também a entrada, durante 120 dias, a todos os refugiados – independentemente da sua nacionalidade – que estejam em processo de entrar nos EUA, e cria um regime especial para os sírios, banidos durante um período indefinido.

A decisão do MoMa é uma forma de protestar contra este decreto que, segundo Donald Trump, se aplica a países com “enormes problemas de terrorismo”. Porém, e apesar de no preâmbulo do decreto serem invocados os atentados de 11 de Setembro, nenhum dos países de origem das pessoas envolvidas naquele atentado está na lista elencada na ordem executiva.

