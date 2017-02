Kraftwerk e Moderat no Neopop de Viana do Castelo

O Neopop festival de Viana do Castelo, que nos últimos anos se tem vindo a cimentar como um dos eventos mais credíveis em Portugal no campo das músicas electrónicas de dança, poderá dar em 2017 um enorme salto em termos qualitativos e de popularidade. Pelo menos é nesse sentido que apontam as primeiras confirmações do festival, reveladas esta sexta-feira pela organização, das quais fazem parte os históricos alemães Kraftwerk e os compatriotas Moderat, para além de outros nomes como Planetary Assault Systems, DJ Stingray, Voiski, Sonja Moonear, Dax J, Paula Temple e Eric Cloutier.

PUB

O festival que acontece de 3 a 5 de Agosto, junto ao Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, receberá o espectáculo 3D dos Krafwerk, que Lisboa e Porto tiveram oportunidade de experienciar em 2015. No mesmo o público está de óculos tridimensionais postos nos olhos na direcção dos músicos, num espectáculo total de electrónica, imagens retrofuturistas, som envolvente, luz translúcida, cores primárias, minimalismo, geometria rigorosa e palavras precisas.

É um espectáculo de uma eficiência a toda a prova. Quem os foi vendo ao longo dos anos – em 2004 estiveram também no Coliseu de Lisboa e depois no festival Sudoeste – já percebeu que não mudam muito, até nos alinhamentos. Recriam-se tecnologicamente e alguns temas sofrem reformulações, mas na essência não mudaram muito desde que, nos anos 1970 fixaram um som e uma atitude que seduziu sucessivas gerações, tendo influenciado a quase totalidade da música actual.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os alemães actuarão a 5 de Agosto, no dia em que a programação do palco principal é assegurada pela Red Bull Music Academy. Já os Moderat que nos últimos anos lançaram três álbuns de estúdio (Moderat de 2009, II de 2013 e III de 2016), se apresentarão em Portugal pela terceira vez, depois do Primavera Sound do Porto e de um concerto na Lx Factory, em Lisboa, o ano passado. Para o projecto de Berlim os concertos, tal como no caso dos Kraftwerk, são autênticos espectáculos audiovisuais, de som electrónico dinâmico, luz intensa e imagens de alta definição, tudo devidamente sincronizado, numa coreografia visual que é capaz de amplificar o poder das canções.

Constituídos por Sascha Ring (também conhecido por Apparat), Sebastian Szary e Gernot Bronsert (estes dois mantém o seu outro projecto Modeselektor), o trio consegue associar o impacto geométrico da música tecno alemã, misturando-a com sons graves e melodias hipnóticas, seguindo uma estrutura de canção pop. O ano passado, em entrevista, diziam-nos que os seus concertos são como filmes com música lá dentro. Para confirmar, lá mais para Agosto, em Viana do Castelo.

PUB