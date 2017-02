Encenação de uma pedinchice

A terrível crise financeira de 2007/8 provocou uma crise das dívidas soberanas que por um triz não deu logo cabo do euro, somando mais este imenso problema àqueles com que a União Europeia (UE) já antes se debatia: o redespertar dos egoísmos nacionais na mesma altura em que se intentava um processo simultâneo de digestão do alargamento geográfico e de aprofundamento da integração política. Desde então, foi sempre a somar: a problemática conciliação do saneamento financeiro dos Estados com o relançamento do crescimento económico numa Europa praticamente estagnada; o contínuo recrudescimento dos nacionalismos na exacta medida em que a UE deixou de atirar com um maná de euros para cima dos Estados-membros mais pobres ou a braços com excruciantes apuros de austeridade; o dilacerante problema humano e político dos refugiados e emigrantes; finalmente, a brecha aberta entre Norte e Sul, que se sobrepõe à divisão e competição entre Estados-membros, particularmente aqueles em que a comoção nacionalista se tem revelado mais forte.

Tudo isto e muito mais deixa a UE no ar, suspensa por arames – o que alegra o Bloco e o PCP mas é um potencial desastre para Portugal. Aquando da terrível crise, Eduardo Lourenço declarou que os países aflitos só se salvariam “se a Europa se salvar”. Ora nós estávamos e continuamos aflitíssimos (ver o eloquente artigo de Helena Garrido no Observador de 26 de Janeiro.)

Hoje (28.1) reúne-se em Lisboa mais uma aparatosa “Cimeira do Sul”. Ajudará a reunião a “salvar a Europa”? Deparamos aqui com um primeiro equívoco. Os chefes de governo dos seis países (Rajoy comparece por cortesia) apenas se empenham em salvar a Europa para, na realidade, se salvarem a si mesmos. De outro modo não pediriam à UE que fizesse da chamada “convergência económica” a primeira prioridade dos seus desvelos. Por uma vez, Santos Silva foi franco: a UE tem problemas gravíssimos e urgentíssimos, como as migrações ou os refugiados, “mas nenhuma destas questões pode ser resolvida em vez da frente económica” (it.meu) (PÚBLICO, 28.1). E o que significa a sofisticada expressão “convergência económica”? Muito simples e cruamente – pedinchice.

Pedimos aos países ricos do Norte, que por coincidência se sabem governar, que partilhem os nossos riscos e paguem as nossas contas. Como? Criando uma “União Económica e Bancária”, um Fundo Monetário Europeu e aplicando o “Plano Juncker”, que prevê um Plano de Investimento europeu no valor de 315 mil milhões de euros a distribuir em três anos, provenientes de financiamento público e privado. Excelente! Finalmente, um novo maná! Mas a troco de quê? A troco de crescimento económico – algo que é impossível garantir. Portanto, pode ser a troco de nada.

Certamente não a troco do que se exige para restaurar a confiança dos credores e potenciais investidores: que façamos o nosso “trabalho de casa”: por exemplo, limpar o sistema financeiro, como fez a Espanha (que em 2016 cresceu 3,5%); fazer reformas estruturais, do Estado – e não só da Administração Pública – e do mercado laboral; convencer os portugueses de que têm mesmo de trabalhar mais e melhor, em vez de afagar a histórica indolência lusitana. O exemplo grego não ajuda, como explica ao PÚBLICO o director do mais importante think tank de Bruxelas, G. Wolff: concedendo agora um alívio da dívida grega, quem garante que “cinco anos mais tarde” a Grécia não apareça a estender a mão outra vez? O problema está na falta de confiança nos políticos gregos – e nos gregos, já agora. Entrevistado por um jornal português, Wolff teve a delicadeza de não referir Portugal.

E a cimeira do Sul é útil? Não, não é. Porque em última análise a pedinchice agrava a clivagem Norte/Sul. O Norte encara estas cimeiras como o que elas são de facto: “o ClubMed a tentar obter um perdão da dívida” (Wolff), não havendo evidência empírica que sustente a hipótese de que esse Clube não repita idênticas cimeiras daqui a cinco anos.

Como poderia o ClubMed ser “muito útil”? Fornecendo “inputs importantes para o debate europeu sobre a migração, por exemplo”. É que o “alívio da dívida” terá sempre, “em última análise, de ser discutido com os credores”. De resto, “há vários excelentes temas que devem mesmo ser discutidos entre os países mediterrânicos”, sem embaraços ou maçadas para ninguém.

É de notar que Delors, quando se começou a preparar o euro, propôs um “pacto de coordenação das políticas económicas” entre os países aderentes. Mas, segundo as palavras dele, não se atreveu a chamar-lhe “governo económico, para não assustar ninguém” (entrevista ao PÚBLICO, 16.01.13). Ora um governo económico é o que agora disfarçadamente se propõe. O problema está em que um governo económico pressupõe um governo político. Quererão Madrid, Paris, Berlim, Roma, etc., ser governadas por Bruxelas? O Estado-Nação é uma entidade secular e a História não se apaga com uma vassourada de directivas ou tratados.

Historiadora

