Hollande pode ser o próximo presidente do Conselho Europeu

Por mais inesperado que pareça, François Hollande, o ainda Presidente da França, arrisca-se a ser o mais forte candidato à substituição de Donald Tusk à frente do Conselho Europeu. A questão vai ser debatida esta sexta-feira, em La Valetta, onde se reúnem informalmente os líderes europeus para preparar o Conselho Europeu de 25 de Março, em Roma, que celebrará os 60 anos da integração.

PUB

A escolha de um ex-Presidente de um grande país da União é vista como um sinal positivo em Berlim e em outras capitais europeias, disse ao PÚBLICO uma fonte diplomática. O perfil perdedor do actual Presidente é mais uma questão interna da França, acrescentou, lembrando que Hollande manteve um perfil elevado em matéria de política externa e de apoio aos Estado Unidos no combate ao Estado Islâmico.

A notícia já tinha aparecido discretamente na imprensa francesa, mas sem colher qualquer reacção. Tusk – cujo mandato termina oficialmente a 31 de Maio – teria de ser substituído por um socialista, dado que o centro-direita ocupa hoje a presidência do Parlamento Europeu e da Comissão.

PUB

A profunda crise interna francesa, posta em evidência pela corrida ao Eliseu, arrisca-se a retirar a França do centro da integração europeia, onde sempre esteve e onde Angela Merkel ainda a quer. Hollande manterá a chama acesa. A chanceler alemã está hoje mais preocupada com a escolha presidencial francesa (em Abril) do que com um inevitável "Brexit". Como toda a gente, teme a eleição de Marine Le Pen, que seria o golpe de finados da União Europeia.

PUB