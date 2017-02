EUA vão aplicar sanções a dezenas de entidades iranianas

Os Estados Unidos deverão impor sanções a várias entidades iranianas até esta sexta-feira em resposta ao recente teste de mísseis balísticos de Teerão, noticia a Reuters citando fontes com conhecimento da matéria.

A medida deverá também ser aplicada de forma a não violar o acordo nuclear assinado com o Irão pela Administração Obama em 2015. Uma das fontes, falando sob condição de anonimato, especifica que oito entidades iranianas vão ser sancionadas, ou “designadas”, segundo o termo técnico jurídico americano, por actividades relacionadas com terrorismo, e cerca de 17 por actividades relacionadas com mísseis balísticos. A decisão partirá de duas ordens executivas diferentes. A fonte citada não quis revelar os nomes das organizações que serão alvo da resposta da Administração Trump.

As fontes acrescentam que as sanções estavam já a ser preparadas há algum tempo mas os recentes testes balísticos apressaram a decisão do Presidente Donald Trump em aplicá-las.

A Casa Branca anunciou que colocou o Irão “sob aviso”, por ter testado mísseis balísticos e está a avaliar como responder.

“A partir de hoje, estamos oficialmente a pôr o Irão sob aviso”, declarou na quarta-feira Michael Flynn, conselheiro de segurança nacional de Trump, na sua primeira aparição à imprensa na Casa Branca.

Flynn qualificou o teste balístico como “provocador” e citou igualmente um ataque a um navio saudita por militantes hutis, aliados de Teerão, criticando o “comportamento desestabilizador do Irão no Médio Oriente”.

O Irão confirmou que testou um novo míssil, mas defende que não violou o acordo. O país fez vários testes deste tipo desde o acordo de 2015, mas este foi o primeiro desde que Trump assumiu a Presidência.

