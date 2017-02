Banca perde primeira batalha judicial contra taxa extraordinária

A contribuição extraordinária sobre o sistema bancário (CESB), criada por José Sócrates, tem sido contestada nos tribunais. A primeira sentença conhecida foi desfavorável aos bancos, com o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal a não dar razão ao Banif, noticia nesta quinta-feira o Jornal de Negócios.

O Banif, que entretanto foi liquidado e comprado pelo Santander, reclamava a devolução de sete milhões de euros relativos a 2011 e 2012, alegando que esta contribuição é inconstitucional, desde logo por se aplicar retroactivamente.

Segundo o Negócios, a juíza Mariana Brandão Noites não acolheu o argumento de que o sector bancário esteja a ser discriminado, defendendo antes que a CESB foi criada para obrigar a banca a financiar os riscos sistémicos do sector. “Todo o sistema financeiro e a economia real podem ser afectados pela materialização de um risco assumido por um banco”, refere a decisão, citada pelo jornal.

A juíza também não aceitou o argumento de que esta taxa viola o princípio da segurança jurídica, considerando que no actual contexto económico “não é possível afirmar que esta medida não fosse algo com que as instituições financeiras por ela afectadas não pudessem contar”.

Esta sentença é passível de recurso e não significa que outros tribunais, confrontados com a mesma questão, decidam no mesmo sentido.

