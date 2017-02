Rio Ave mantém tradição recente e surpreende Sp. Braga

Houve uma mão-cheia de livres, a maioria sem perigo significativo, mas bastou uma excepção à regra para ditar um vencedor no Rio Ave-Sp. Braga, da 19.ª jornada da Liga. Um pontapé certeiro de Rafa Soares, a meio da segunda parte, bastou para garantir aos vila-condenses o oitavo triunfo na prova (1-0) e para impedir o adversário de retomar a terceira posição na tabela.

Não tem tido vida fácil neste início da aventura em Braga, o treinador Jorge Simão. Depois de já ter perdido com o Rio Ave, na Pedreira, em jogo da Taça da Liga (1-2), o ex-técnico do Desp. Chaves não conseguiu melhor em Vila do Conde e viu o Sporting regressar ao pódio da classificação. Num encontro repartido, em que os anfitriões se superiorizaram na posse de bola, os minhotos acabaram por pagar a falta de eficácia.

A ocasião mais flagrante dos visitantes, que entraram no habitual 4-4-2 com Rafael Assis no lugar do castigado Battaglia, aconteceu aos 64’: Ricardo Horta inventou um linha de passe e deixou Stojiljkovic na frente do guarda-redes e o sérvio perdeu o duelo com Cássio. O avançado não podia adivinhar, mas essa seria a última oportunidade a sua equipa no jogo.

Quatro minutos depois, o Rio Ave resolveu. Livre descaído sobre o lado direito do ataque, Rafa Soares, um esquerdino, bateu cruzado e Tarantini nem precisou de desviar para surpreender Marafona.

O vento soprava de feição e os vila-condenses ficariam ainda mais confortáveis na partida logo a seguir, quando Vukcevic acabou expulso por uma tentativa de agressão a Guedes. Com o Sp. Braga já incapaz de pressionar, o Rio Ave foi circulando habilmente a bola e impedindo o adversário de pegar no jogo.

Confirmava-se a quarta derrota dos bracarenses desde que Jorge Simão pegou na equipa (soma ainda cinco vitórias e um empate) e o mesmo resultado que se havia registado na época passada, à 2.ª ronda. Graças a ele, o Rio Ave chegou à fasquia dos 27 pontos e discute taco a taco, com o Desp. Chaves, o oitavo lugar.

