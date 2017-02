João Sousa abre Taça Davis frente a top 5 júnior

Tal como nas últimas cinco eliminatórias da Taça Davis, cabe a João Sousa abrir a primeira ronda do Grupo I, frente a Israel. Maior surpresa foi o nome do adversário indicado pelo capitão israelita para defrontar o número um português no singular de sábado (13 horas): Yshai Oliel, número quatro do ranking mundial júnior e recente finalista do Open da Austrália nesse escalão. Uma mudança que, no entanto, não surpreendeu a equipa portuguesa, que já o tinha visto, esta semana, a treinar-se nos courts do Clube Internacional de Foot-Ball.

“Já sabíamos que era possível. O número dois deles não estava muito bem, portanto, não foi uma surpresa terem mudado. Mas temos de nos focar em nós e não no adversário. Temos a táctica definida. Este favoritismo vai ter de ser provado em campo. Não são encontros fáceis, é sempre bom jogar em casa, ter o apoio do público e jogar nas nossas condições”, disse Sousa (41.º no ranking ATP).

O treinador da selecção, Emanuel Couto, já conhece Oliel, pois acompanhou o seu percurso na Austrália. “É um jovem, e isso é bom e mau. Por um lado, naturalmente virá cheio de força, cheio de vontade, vai ser a estreia dele oficial na Taça Davis em jogos nos quais a eliminatória ainda não está decidida. Tem o lado menos bom para ele de ser jovem e ter pouca experiência, não sabe o que são jogos à melhor de cinco sets, portanto há que saber aproveitar um bocadinho isso também”, explicou Couto ao site Ténis Portugal.

Logo após a conclusão do primeiro singular, será a vez de Gastão Elias (76.º) defrontar o número um israelita Dudi Sela (75.º). “É um jogador com muita experiência, sei que começou muito bem o ano, com uma meia-final ATP. Portanto é um jogador que vem confiante e isso pode ser sempre perigoso, mas acredito que se jogarmos ao nível que estamos acostumados somos favoritos à vitória”, frisou Elias.

Para o par de sábado, os respectivos capitães apresentaram as duplas Sousa/Elias e Jonathan Erlich/Daniel Cukierman, este último também um nome que não constava da lista inicial de convocados de Israel.

Paralelamente ao sorteio, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, confirmou a realização, em Junho, no CIF, de um torneio ATP do nível “challenger”, o que não acontecia desde 2013. "O último torneio desta categoria aconteceu em Guimarães e foi o João Sousa que o ganhou. Vamos elevar o nível, com um prémio de 50 mil dólares, a que acresce hospitalidade. A seguir ao Millennium Estoril Open, será a prova mais importante a acontecer em Portugal e vem colmatar um vazio que havia no calendário internacional em Portugal", disse Vasco Costa.

