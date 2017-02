Gelson renova, Coates contratado e Spalvis emprestado

O Sporting anunciou nesta quinta-feira que chegou a acordo com Gelson Martins para a renovação do contrato que o internacional português tinha com o clube, ficando o extremo com mais um ano de ligação aos "leões", ou seja até 2022.

Com o novo vínculo, Gelson irá melhorar substancialmente o seu ordenado, passando a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel, vendo a cláusula de rescisão ser fixada em 60 milhões de euros. No Twitter, o extremo deixou já uma mensagem.

No mesmo dia em que garantiu a renovação de contrato de Gelson, o Sporting anunciou também a continuidade de Coates, que jogava em Alvalade por empréstimo.

Os "leões" accionaram a cláusula de cinco milhões de euros junto do Sunderland, que detinha o passe do defesa central, e o uruguaio assinou contrato até 2022. A cláusula de rescisão ficou fixada nos 45 milhões de euros. Fica assim confirmada a permanência do uruguaio em Alvalade, depois de algumas notícias terem avançado com um possível interesse do Benfica. Também no Twitter, Coates falou sobre a sua decisão e deixou no ar uma pequena "bicada" ao clube da Luz.

Em sentido contrário, o Sporting anunciou que o avançado lituano Lukas Spalvis foi cedido ao Rosenborg, da Noruega, até Dezembro de 2017.

O avançado, de 22 anos, chegou a Alvalade no Verão, mas nunca se afirmou, já que foi afectado por uma lesão que o afastou dos relvados durante a primeira metade da época.



