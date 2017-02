Camarões batem Gana e estão na final com Egipto

A selecção dos Camarões venceu nesta quinta-feira o Gana (2-0) na segunda meia-final da Taça das Nações Africanas (CAN), que se disputa no Gabão, e desafia no domingo o Egipto, recordista com nove presenças em finais e sete títulos de campeão, dois dos quais garantidos frente aos “leões indomáveis”. Para os Camarões, esta é a primeira final desde 2008, quando foram batidos (1-0) pelos egípcios.

PUB

Um golo de Ngadeu Ngadjui (72’) quebrou o ascendente ganês, com Bassogog (90+3’) a dissipar todas as dúvidas mesmo ao cair do pano. Com estes dois golos, na segunda parte, a equipa do avançado portista (cedido ao Besiktas) Vincent Aboubakar selou a sexta passagem dos Camarões à final na competição, frente a um Gana que não conseguiu recuperar a “estrela” da companhia Asamoah Gyan, acabando por ver frustrada a possibilidade de lutar pela quinta CAN.

Igualmente com quatro títulos (1984, 1988, 2000 e 2002), os Camarões superaram os problemas relacionados com os prémios e entraram decididos a prolongar a série invicta de 11 jogos frente aos ganeses, que só muito perto do intervalo esboçaram uma reacção à altura.

PUB

O domínio inicialmente exercido pela formação de Hugo Broos não foi, porém, materializado, o que — juntamente com uma grande penalidade reclamada pelos camaroneses e ignorada pelo árbitro Bakary Gassama (Gâmbia) — deu tempo para que o conjunto de Avram Grant se reorganizasse e impusesse mesmo o ritmo no início da segunda parte.

E foi na melhor fase do Gana que surgiu o golo de Ngadeu Ngadjui. Jordan Ayew respondeu de imediato, mas faltou eficácia e os Camarões, mesmo dominados, ainda chegariam ao segundo golo, confirmando a presença na final com o Egipto, no domingo, em Libreville.

PUB