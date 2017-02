Lucro do Facebook dispara 177% em 2016

Treze anos depois de ter sido lançado, o Facebook continua a atrair novos utilizadores e a fazer crescer o negócio, que cada vez mais assenta na publicidade em dispositivos móveis.

No ano passado, a multinacional facturou cerca de 27 mil milhões de dólares (25 mil milhões de euros), uma subida de 57% em relação a 2015, anunciou a empresa nesta quarta-feira. O lucro aumentou 177%, para dez mil milhões. Os anúncios em telemóveis e tablets são uma fatia cada vez maior e representavam no final do trimestre passado 84% das receitas obtidas com publicidade.

O ano terminou com 1,23 mil milhões de utilizadores diários e com 1,86 mil milhões de utilizadores mensais – o equivalente a cerca de um quarto da população mundial.

Os números reflectem a posição hegemónica do Facebook, que ao longo dos últimos anos se tornou a maior rede social do mundo e uma das principais ferramentas de comunicação e consumo de conteúdos para muitos milhões de pessoas. Pelo contrário, o Twitter não conseguiu fazer o negócio descolar e continua a dar prejuízo, o Google (que tem o maior motor de busca e é um concorrente importante no mercado da publicidade online) falhou as tentativas de lançar um produto de sucesso nesta área, e algumas plataformas mais pequenas, como o Instagram, acabaram compradas pelo próprio Facebook.

Para além da publicidade altamente direccionada, a empresa tem estado a trabalhar noutro tipo de funcionalidades para empresas interagirem com clientes. Por exemplo, um serviço anunciado no ano passado na Web Summit, em Lisboa, permite às marcas abrirem uma janela de conversa com o utilizador quando este clica num anúncio, em vez de o direccionarem para uma página. O sistema permite que as empresas recorram à plataforma de inteligência artificial do Facebook e criem assim interacção automática.

