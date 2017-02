Aloy, a nova heroína na curta lista de mulheres destemidas para a Playstation

O estúdio holandês Guerrilla Games prepara-se para lançar, a 1 de Março, um videojogo para a Playstation centrado numa personagem feminina: Horizon Zero Dawn.

Jonh Gonzalez, responsável pelo argumento do jogo, criou um ambiente pós-apocalíptico em que o domínio das máquinas impera sobre uma humanidade estilhaçada por conflitos entre máquinas e humanos. A protagonista é Aloy, uma pária em busca das suas raízes.

“Aloy é a mais recente heroína a entrar na exclusiva lista de mulheres com a força e a coragem para enfrentar inimigos temíveis e, assim, salvar o mundo. Esta personagem, com cerca de 20 anos, é uma jovem lutadora, uma aventureira, resiliente”, caracteriza a empresa no comunicado para Portugal.

“A bondade e a beleza selvagem de Aloy ocultam a sua verdadeira força. Por ter crescido num ambiente bravio e duro, aprendeu a sobreviver à sua custa. Aprendeu a caçar com a elegância e com a precisão mortal de um felino. Mas não se pense que as suas armas mais perigosas não são as setas: uma mente perspicaz e astuta, e um inabalável sentido de justiça fazem de Aloy uma personagem tão atraente como implacável”, revela a mesma nota.

A voz da personagem principal fica a cargo de Ashly Burch, que participou no videojogo Life is Strange. Em Portugal, segundo o site Eurogamer, uma empresa de dobragem ficará com a responsabilidade de colocar texto e vozes em português.

