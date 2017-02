Criadores da Vespa querem pôr pequenos robôs a levar as compras

Escusado será dizer que fazer compras, transportar bagagem ou levar o cão a passear seria muito mais fácil se existisse alguém para fazer essas tarefas. Os donos da marca Vespa, o grupo italiano Piaggio, propõem uma solução: Gita, um robô concebido para transportar mercearias ou outros objectos, enquanto a pessoa circula pela cidade a pé, ou de bicicleta.

Gita (viagem curta, em italiano) é a primeira criação da Piaggio Fast Forward, uma divisão do grupo italiano Piaggio com sede em Boston, nos EUA, e fundada para aplicar o conceito por detrás do sucesso da Vespa a outras áreas.

Ainda não se sabem detalhes sobre o possível preço do robô, nem a data do lançamento, ou sequer se os vídeos apresentados mostram apenas conceitos ou protótipos que estão longe de chegar ao mercado. Mas o grupo Piagio Fast Forwad tem uma apresentação privada para alguns parceiros marcada para esta quinta-feira. O PÚBLICO contactou aquela divisão da empresa, que se escusou a dar pormenores, remetendo para a apresentação oficial. Mesmo que não seja um produto acabado, a divulgação da ideia já valeu à Piagigo uma ampla divulgação da marca em vários sites.

Antes da invenção da primeira versão da Vespa, em 1946, a Piaggio era conhecida como um simples fabricante de peças, como hélices e motores, para aviões e barcos. De acordo com a apresentação do grupo Piagio Fast Forward, a Vespa “trouxe mobilidade às massas, ajudando homens e mulheres a navegarem pequenas ruelas em cidades históricas até estradas rurais.”

Gita promete fazer o mesmo para o transporte de bens. O robô, com a forma aproximada de um cilíndro, tem pouco mais de meio metro de altura (66 centímetros é o valor exacto) e pode transportar até 18 quilos, com uma velocidade máxima de cerca de 35 quilómetros por hora. O robô está programado para seguir um humano, ou deslocar-se autonomamente através de um percurso pré-definido.

“O Gita liberta o ser humano de tarefas mundanas de transporte de mercadorias, para se focar em tarefas mais complexas e criativas. Pode-se enviar o Gita numa missão enquanto se está ocupado a fazer algo mais urgente,” diz Jeffrey Schnapp, o director executivo da Piaggio Fast Forward, em comunicado.

O Gita faz parte da nova tendência de robôs focados na realização de tarefas quotidinas e que têm chegado ao mercado. Em 2014, por exemplo, uma empresa americana chamada Savioke lançou a gama de robôs Relay, que fazem a entrega de refeições e toalhas a hóspedes em alguns hotéis americanos.

Já em Janeiro, foi posto à venda o Kuri, da californiana Mayfield Robotics, concebido para ler para crianças, ou agir como um rádio ambulante que acorda e segue os donos. Custa cerca de 650 euros.

Texto editado por João Pedro Pereira

