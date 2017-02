Um em cada cinco portugueses é fumador

Um em cada cinco portugueses no continente é fumador. Mas o vício do tabaco afecta cada vez menos pessoas: 19% em 2016 quando em 2011 eram 24%, revela um estudo de mercado divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com o estudo da Marktest, havia em Julho de 2016 cerca de 1,5 milhões de pessoas que tinham fumado cigarros nos últimos 12 meses, 18,9% dos residentes no continente com 18 anos ou mais, contra os 19,4% do ano anterior, dos 20,4% em 2014 e dos 21,3% em 2013.

Segundo o documento, o tabaco é mais frequente entre pessoas dos 35 aos 44 anos (perto de um em cada três fuma) e entre homens, com 22,7% de fumadores contra 15,6% entre as mulheres. A chamada classe média é a que inclui mais fumadores.

Os dados indicam que, entre os fumadores, 53% disse fumar até dez cigarros por dia, 39% disse fumar entre 11 e 20 cigarros, e 8% fuma mais do que 20 cigarros por dia.

Os dados fazem parte de um estudo único que num mesmo momento recolhe informação para 17 sectores. Segundo a empresa responsável a recolha de informação é contínua e os dados são disponibilizados em dois momentos do ano, Janeiro e Julho. São recolhidas por ano 5000 entrevistas junto de portugueses com 15 e mais anos, residentes em Portugal continental.

