Mais de um quarto dos polícias que se suicidaram bebiam demasiado

Mais de um quarto (28,1%) do total dos agentes da PSP e da GNR que se suicidaram nos últimos anos tinham hábitos alcoólicos excessivos, conclui um estudo divulgado nesta terça-feira. O problema é de maior dimensão entre os elementos da PSP (34,2% dos suicidas) do que entre os da GNR (23,5%).

Na maioria dos casos, o fenómeno radica, tal como no resto da população, em problemas pessoais. Problemas que “afectam todo e qualquer cidadão, independentemente de pertencer ou não à GNR e à PSP”, explicou um dos autores do trabalho, o psiquiatra forense Jorge Costa Santos – sem escamotear a "cultura policial", a exposição à violência e o acesso a armas como factores relevantes. Decisivos terão sido, porém, conflitos familiares e conjugais, envolvendo ou não o divórcio.

Afinal, apesar de em 2016 quatro agentes terem posto termo à vida, dois por cada corporação, no ano anterior tinham sido 12, continuando a taxa de suicídios entre as forças de segurança a ser muito superior à do resto da população – quase o dobro.

Além disso, “a consumação dos suicídios na PSP e na GNR verificou-se em idades mais precoces, 15 a 20 anos antes da idade média dos suicidas em geral”, pode ler-se nas conclusões do trabalho. O retrato-robot traçado pelos autores do estudo difere ligeiramente consoante estejamos a falar da PSP ou da GNR: a idade média dos suicidas desta última corporação é de 38 anos, enquanto na primeira é de 43; na GNR há muito mais casos em que foi usada a arma pessoal, e não a de serviço, enquanto na PSP foi quase sempre a de serviço.

Mais de 40% tinham processos disciplinares

Diz a literatura sobre o fenómeno que quando o álcool se junta à depressão e ao stress crónico forma um cocktail perigoso no que aos agentes das forças de segurança diz respeito. Os casos analisados pela equipa de Jorge Costa Santos, que se reportam ao período entre 2007 e 2015, incluem uma percentagem significativa de processos disciplinares, o que, no entender dos autores do trabalho, remete para uma possível instabilidade emocional e/ou desajustamento profissional. Assim, mais de 40% dos quase 90 suicidas analisados tinham tido processos disciplinares.

Atritos para obter informação Um dos autores do estudo sobre o suicídio, Jorge Costa Santos, admite que a principal dificuldade com que se confrontou para fazer o trabalho foram as resistências das forças de segurança a confiar-lhe a documentação necessária. “Houve algum atrito”, explicou, mas perante as suas insistências acabaram por lhe dar acesso à informação. Realizado em seis meses, o estudo custou ao Ministério da Administração Interna 11.685 euros. Nos nove anos estudados 89 agentes suicidaram-se.

“Cerca de um quarto encontrava-se de serviço quando da passagem ao acto, tendo 23,6% cometido o suicídio no local de trabalho ou nas suas imediações”, pode também ler-se nas conclusões.

Numa conferência de imprensa no Ministério da Administração Interna, Jorge Costa Santos explicou o que distingue os polícias que se suicidaram dos colegas que continuam vivos: são mais frequentemente divorciados, estão envolvidos em mais processos disciplinares e judiciais e têm por norma mais dívidas e penhoras – e também maior absentismo por doença. Mais de um terço dos homens tinha faltado ao serviço mais de 30 dias por essa razão no ano que precedeu o suicídio e 15,7% estavam de baixa quando o consumaram.

As transferências de serviço para longe de casa parecem ter algum peso no fenómeno: só 55% dos suicidas residiam no concelho onde tinham nascido ou nos concelhos limítrofes.

Desistiram do apoio médico

O estudo fala ainda da elevada percentagem de agentes com antecedentes conhecidos de perturbação mental que terão desistido das consultas médicas nos serviços policiais ou procurado alternativas fora delas, inviabilizando o controlo terapêutico na PSP e na GNR.

O facto de os problemas pessoais parecerem ter pesado mais do que os profissionais nestas mortes não espantam o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, que chama, porém, a atenção para o facto de a forma de funcionamento da instituição os poder ter agravado. “Há a ideia de que os polícias não são frágeis e os serviços de recursos humanos da PSP olham-nos como meros objectos”, critica. “A instituição nem sempre age com humanidade.”

Entre as medidas sugeridas no estudo está o reforço dos recursos técnicos próprios nas duas corporações, no sentido de ampliar o apoio psicológico e psiquiátrico de proximidade.

