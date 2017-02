Infarmed recomenda a hospitais cuidado na gestão de antibióticos em falta

Alguns problemas na produção de antibióticos estão a causar dificuldades de abastecimento a hospitais portugueses, o que levou o Infarmed a recomendar-lhes cuidado na gestão dos seus stocks e o recurso a alternativas. Os antibióticos em causa são a amoxicilina com ácido clavulânico, azitromicina e claritromicina. Segundo o gabinete de imprensa do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) esclareceu ao PÚBLICO, o problema deve-se ao “número cada vez mais limitado de fabricantes daquelas substâncias activas e perturbações de fabrico relacionadas com dificuldades de acesso à matéria-prima”.

PUB

Em relação à claritromicina, o problema já foi resolvido, tendo havido reposição de stocks. A autoridade do medicamento esperava uma reposição da azitromicina no final de Janeiro, por parte de uma empresa, e na segunda semana de Fevereiro, por outra. Apesar do fornecimento da amoxicilina com ácido clavulânico estar afectado, ele continua a ser garantido, diz.

Até a situação estar normalizada o Infarmed “recomendou aos hospitais que gerissem com atenção estes medicamentos e as suas alternativas, para evitar a ruptura”. E aconselha-os a recorrerem ao mecanismo de autorização de utilização excepcional e ao Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde para obtenção de informação adicional sobre medicamentos similares.

PUB

PUB