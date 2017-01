Alegre apela à recuperação da escola Alexandre Herculano, no Porto

O poeta Manuel Alegre fez nesta terça-feira, no Porto, um apelo ao ministro da Educação para que torne a recuperação da Escola Secundária Alexandre Herculano, encerrada na passada semana por chover dentro das salas de aula, "uma prioridade".

"Nada justifica que se tenha chegado a este ponto. A recuperação da Alexandre Herculano é uma prioridade para todos os que defendem a escola pública como factor indispensável à igualdade de oportunidades. Faço daqui um apelo ao ministro da Educação, que em vários momentos já mostrou ser um acérrimo defensor da escola pública", disse Manuel Alegre.

O histórico socialista e ex-candidato presidencial participa nesta terça-feira no Porto num jantar organizado pelo Movimento de Intervenção e Cidadania, tendo iniciado a sua conferência dedicada a "Portugal na Europa, Soberania Nacional" por revelar que estudou no "velho liceu" Alexandre Herculano, considerando as condições actuais desta escola "um atentado".

Trata-se de “património histórico da cidade e do país, cuja degradação é não só uma ofensa à dignidade de todos os que lá estudam, ensinam e trabalham, como um atentado a uma escola pública de qualidade, objectivo primordial da democracia", disse, criticando de imediato o Governo que antecedeu o do PS.

"Não creio que tal tenha acontecido em colégios privados, generosamente subsidiados pelo Governo anterior [PSD/CDS-PP], enquanto metia na gaveta os concursos para a reabilitação das escolas públicas", acrescentou.

A falta de condições na Alexandre Herculano, projectada pelo arquitecto Marques da Silva (1869-1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público, obrigou ao seu encerramento na quinta-feira passada.

