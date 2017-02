A chuva luminosa

Voltou a época de banhos. Aguenta-se a água doce do céu pensando na água salgada do mar. Daqui a seis meses será Agosto outra vez. Outro mantra que não falha em Fevereiro é “já passou o pior” e, no caso dessa consolação não ser exacta, o irrefutável “já faltou mais”, já que falta sempre menos. Mesmo no dia 2 de Agosto já faltou mais para

começar Agosto.



Os especialistas criticam a própria chuva. Quando aventamos, falsos mas bem dispostos, que “é a altura dela” eles também nos chovem em cima, opinando que “não era esta a chuva que fazia falta”.



“Ah não?”, insistimos nós, já agastados, “então qual era a melhor para agora?” Fazem-se caros, como se não pudessem desperdiçar peritagens, e oferecem descrições telúricas e vagas: “era preciso uma chuva que encharcasse e ficasse na terra, que não a esboroasse, não sei se está a ver onde eu estou a querer chegar…”



O sol nasce mesmo antes de se pôr, furando de esguelha as nuvens e cobrindo as árvores de luzes afundadas. Aqui ao pé do mar a chuva está cheia de sal e cheiram-se os portões a enferrujar.



A fotosíntese e a água e a terra juntam-se para levantar todas as plantas ao nosso olhar. Não há mistério nenhum e é daí que vem o deslumbramento da natureza. Sentimo-nos - justamente - desnecessários. Não é difícil transformar essa sensação num prazer e esse prazer num destino de testemunha.



Sabendo que vai chover toda a semana fazemo-nos à rua, como se fôssemos um povo resignado e valente. Não convencemos ninguém. E muito menos a chuva.

