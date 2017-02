PSD sonda Vitor Baía para avançar para Matosinhos

O ex-jogador do FC do Porto e antigo guarda-redes da selecção nacional, Vitor Baía, foi sondado pelo PSD para se candidatar à presidência da Câmara e Matosinhos nas eleições locais deste ano, apurou o PÚBLICO.

Apanhado de surpresa, Vitor Baía sugeriu que o partido faça primeiro uma sondagem, na qual inclua o seu nome, para depois tomar uma decisão definitiva. A abordagem ao antigo guarda-redes da selecção, que foi o mandatário para a juventude no Porto da candidatura à Presidência da República de Cavaco Silva, foi feita pela direcção do partido e ocorreu no passado fim-de-semana.

O “convite” ao ex-jogador do FC do Porto, que há já algum tempo pendurou as chuteiras e apostou no mercado imobiliário, é do conhecimento de um núcleo muito restrito de pessoas do partido. Ao longo do dia de ontem, o PÚBLICO contactou por diversas vezes Vitor Baía, mas o seu telemóvel esteve permanentemente indisponível. O contacto foi também extensivo ao coordenador autárquico nacional, mas Carlos Carreiras não deu qualquer resposta.

O PSD está empenhado em encontrar uma figura que prestigie o partido e que seja respeitada pela sociedade civil. José António Barbosa, que preside à concelhia do partido de Matosinhos, estaria disponível para liderar a candidatura, mas o seu nome encontra algumas resistências por parte da direcção do partido.

Durante algum tempo, uma candidatura a Matosinhos do líder da distrital do PSD-Porto e ainda presidente da Câmara da Maia, Bragança Fernandes, foi dada como certa, mas essa tese acabou por não vingar.

O ex-presidente da Câmara de Penafiel e actual administrador do porto de Leixões, Alberto Santos, que integra a Coordenadora Autárquica Nacional, liderada por Carlos Carreiras, é um dos nomes que está em cima da mesa por parte da distrital do Porto. Ao PÚBLICO, o ex-autarca social-democrata afasta em declarações ao PÚBLICO, qualquer abordagem nesse sentido. “Ninguém me dirigiu nenhum convite, nem por parte do partido nem da sociedade civil”.

O também presidente do Conselho de Jurisdição distrital do PSD-Porto acrescenta não poder adiantar nada sobre o assunto. “Não quero contribuir para qualquer tipo de debate fora dos órgãos do partido. O PSD tem órgãos próprios para tomar essas decisões e para dirigir convites a quem bem entender”, declarou.

No âmbito da Área Metropolitana do Porto, Matosinhos é o concelho mais difícil para o PSD e o resultado das últimas eleições autárquicas evidencia isso mesmo. Pedro da Vinha Costa, ex-chefe de gabinete de Marques Mendes durante sete anos, teve 9,3% dos votos, o pior resultado de sempre, mas foi eleito vereador.

Pela primeira vez, em 2013, o PS perdeu a presidência da câmara para o independente Guilherme Pinto, que rejeitado pelo PS se fez reeleger pelo Movimento Por Matosinhos. O PS quer reconquistar a câmara e escolheu a deputada Luisa Salgueiro para liderar a lista do partido. O independente Narciso Miranda apresentar a sua candidatura neste mês.

