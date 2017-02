PSD e CDS têm dúvidas constitucionais sobre barrigas de aluguer

Um grupo de 15 deputados do PSD – em que não consta Passos Coelho - e todos os 18 parlamentares do CDS vão entregar um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade da Procriação Medicamente Assistida (conhecida como barrigas de aluguer), com base em dúvidas sobre as garantias dadas aos direitos da criança, ao direito da identidade e a gratuitidade do contrato.

Em conferência de imprensa conjunta das duas bancadas, o deputado social-democrata Fernando Negrão, em representação do grupo de deputados que subscreveram o pedido, reconheceu que só uma parte das dúvidas constitucionais foi satisfeita com as alterações à lei inicial no Parlamento, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa. “O Presidente foi muito exigente. A sua opinião foi muito importante para a elaboração deste pedido. Houve uma parte que foi satisfeita nas alterações introduzidas mas não todo”, afirmou Fernando Negrão.

A centrista Vânia Dias da Silva sublinhou existirem “dois direitos em conflito, da identidade e o de constituir família”, lembrando que a lei aprovada (e que entrou em vigor no final do mês de Dezembro passado) garante o anonimato do dador e que isso coloca uma questão de desigualdade: “Nem todos os filhos podem conhecer a sua identidade genética”. Para a deputada também está em causa “a forma como não está garantida a gratituidade do contrato” celebrado com a mulher que faz a gestação do bebé. Vânia Dias da Silva considera que a lei em vigor “viola a protecção da dignidade humana e a violação dos deveres do Estado de proteger as crianças”. Fernando Negrão corrobora: “os direitos da criança não foram beneficiados relativamente aos direitos da mulher”.

