Deputados do PS criticam TAP e questionam o que está o Governo a fazer

Um conjunto de deputados do Porto entregou esta quarta-feira várias perguntas ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas sobre a situação da TAP na região. Dizem os deputados que tem havido um progressivo desinvestimento nas rotas do Porto e que isso “afronta o interesse nacional”.

Em causa está o facto de viagens de longo curso que passam por Vigo serem mais baratas do que as que passam pelo Porto, segundo noticiou o Negócios. Perante isto, um grupo de deputados do PS do Porto começa por dizer: “Não só a TAP decidiu concentrar a maioria dos voos intercontinentais em Lisboa, eliminando essas opções no Porto, como fomenta a sua escala de procura em Vigo, em claro confronto com o aeroporto do Porto. Para os deputados socialistas signatários desta questão, esta opção é intolerável e reforça um centralismo feroz que agrava disparidades regionais e que afronta o interesse nacional”.

Mais do que isso, os deputados do PS referem o facto de a TAP já não ser uma “companhia privada” e que “a partir do momento em que o Estado recuperou parte do capital da companhia, é fundamental que a TAP assegure o serviço público em todo o país”. Ou seja, “as opções comerciais desta companhia não são uma mera decisão da gestão mas sim uma consequência do papel que o Estado deve ter na TAP”.

Os deputados querem por isso saber se o “Governo tem conhecimento que a TAP estimula a procura do aeroporto de Vigo em detrimento do aeroporto do Porto” e se deu ou vai dar indicações “para que corrija esta situação”. No final, termina dizendo que “em caso negativo, e perante o que aqui está descrito, o Governo considera que a recuperação do controlo público da TAP está a permitir salvaguardar os interesses nacionais?”.

