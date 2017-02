Deputado do PSD e Ferro Rodrigues trocam acusações por causa da comissão à CGD

O vice-presidente da bancada do PSD Hugo Soares e o presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues trocaram acusações esta manhã durante a conferência de líderes a propósito da recusa do presidente em alargar o âmbito da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

PUB

Hugo Soares acusou Ferro Rodrigues de parcialidade na decisão que tomou ao rejeitar o alargamento do âmbito da comissão parlamentar de inquérito à reestruturação e recapitalização do banco, apurou o PÚBLICO junto de várias fontes. O social-democrata disse mesmo que Ferro Rodrigues tem um percurso e um partido (PS) e que não despiu a camisola partidária. Na resposta, o Presidente da Assembleia disse ter sido alvo de um "ataque de carácter" por parte de Hugo Soares num artigo que assinou na newsletter do PSD, na passada semana. A troca de palavras foi dura.

Em causa está o artigo em que o social-democrata, que faz parte da comissão de inquérito, contestou o despacho de Ferro Rodrigues declarando que decisão põe em causa "o regular funcionamento das instituições". “É pantanoso o terreno em que estamos, quando a segunda figura da Nação, presidente da Assembleia da República, decide alinhar na narrativa consolidada de ser desnecessário, e até contraproducente, contar a verdade aos portugueses”, lê-se no texto.

PUB

Ao lado do PSD esteve apenas o CDS que disse discordar do despacho e do parecer em que Ferro Rodrigues se baseou para a decisão. De resto, os partidos da maioria de esquerda - PS, PCP e BE - reviram-se na decisão do presidente, segundo Duarte Pacheco, porta-voz da conferência de líderes. Ferro Rodrigues justificou a decisão, no seu despacho, com um parecer da auditoria jurídica. Na reunião desta manhã, e depois de ser confrontado pelo PSD com essa decisão, o presidente disse ler o seu despacho como estando a "cumprir a Constituição". Segundo Duarte Pacheco, o presidente disse que iria "manter a sua isenção".

PUB