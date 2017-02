BE quer organizar debates sobre morte assistida em vários pontos do país

Ainda não há calendário nem oradores definidos, mas já há a ideia. O Bloco de Esquerda, que defende a despenalização da morte assistida, vai organizar um conjunto de debates em vários pontos do país para discutir o assunto.

O deputado bloquista José Manuel Pureza explicou ao PÚBLICO que se trata de um tema que deve ser amplamente debatido na sociedade, como aliás defendeu também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O também professor universitário prefere, por isso, falar para já num “pré-projecto” do BE sobre este tema, em vez de avançar já com a proposta final anunciada pelos bloquistas – e que só surgirá depois de esses debates acontecerem. A ideia é que uma iniciativa (os debates e o pré-projecto) prepare o caminho para a outra (o projecto final).

A prioridade do Bloco de Esquerda é, neste momento, o debate marcado para esta tarde na Assembleia da República em torno da petição Direito a morrer com dignidade. Já antes, os bloquistas tinham explicado que não apresentariam publicamente o projecto, que estão a preparar, antes da discussão desta petição no Parlamento.

Quanto a prazos para conseguir eventuais alterações na lei, o deputado bloquista argumenta que só depois dos debates e da apresentação do pré-projecto, que será "em breve", é que os bloquistas estarão em condições de definir uma data concreta.

