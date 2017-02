Alegre sublinha coragem de avançar com a geringonça

O antigo candidato presidencial Manuel Alegre elogiou hoje a "solução política" que a "direita despeitada chamou de geringonça", mas vincou que é preciso "aprofundar a convergência", referindo-se ao entendimento entre PS, PCP/PEV e Bloco de Esquerda.

PUB

"Em Portugal foi aberto um caminho pioneiro nesta Europa. Um Governo do PS apoiado por PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Honro-me de ter sido sempre um dos defensores desta solução mesmo quando ela parecia impossível (...). Quero sublinhar a coragem e a inteligência de António Costa, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e Heloísa Apolónia", disse Manuel Alegre que discursava no Porto num jantar organizado pelo Movimento de Intervenção e Cidadania e sobre o qual o PÚBLICO já tinha escrito.

O ex-candidato presidencial defendeu que com a união dos partidos de esquerda "acabou o mito do arco da governação que amputava a democracia", mas considerou que a "solução" que adjetivou de "pioneira" tornou "mais forte a democracia, mas que não basta a estabilidade conseguida".

PUB

"A direita despeitada chamou-lhe geringonça, mas a geringonça restituiu a confiança e está a fazer o seu caminho com a cooperação institucional do PR (...). Mas como demonstrou a questão da TSU, não basta a capacidade política de António Costa e a abertura negocial dos partidos à esquerda do PS. É preciso aprofundar a convergência onde ela é possível e necessária por forma a tornar mais consistente esta solução de Governo tão importante para Portugal e para a Europa", referiu Manuel Alegre.

Antes, o histórico socialista falou da eleição de Donald Trump, apontando que a data da tomada de posse do novo Presidente dos EUA "marca o fim de um mundo como o conhecemos e inicia uma era em que não se sabe como o mundo vai ser".

"A globalização já não é o que era. A ordem política internacional também não e vai provavelmente arrogar a uma grande desordem internacional", disse Alegre, refletindo na necessidade do mundo se perguntar "como possível que Trump tenha sido eleito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Os povos não se têm sentido representados, deixaram de acreditar em alternativas dentro do sistema (...). Na Europa, pelas mesmas razões velhos bastiões da esquerda estão a voltar-se para a extrema-direita", analisou.

Sobre o Euro, admitindo que não é um "Euro-cético", mas também não é um "Euro-beato", Manuel Alegre, defendeu que o Euro tem de ser reformado" porque "se isso não acontecer a Europa, e agora sobretudo depois do que está a acontecer na América, corre o risco de se desagregar".

"Alguns partidos de centro-esquerda abandonaram aqueles que deviam defender e em desespero viram-se para as forças populistas. Só no ano passado na Europa num total de 18 eleições, os socialistas perderam 12. Nesta ano de 2017 o cenário não parece nada promissor designadamente em França, Holanda, Itália e Alemanha. A ameaça populista cresce", referiu.

PUB