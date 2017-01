Seis jovens alemães morreram por intoxicação com monóxido de carbono

Os seis jovens alemães que foram encontrados sem vida, depois de uma festa, em Anrstein, perto de Wuerzburg, no domingo morreram por intoxicação com monóxido de carbono, avança o El País.

PUB

Um porta-voz da polícia confirma que as mortes se deveram a intoxicação com monóxido de carbono, mas diz que ainda é preciso averiguar a causa da libertação do gás.

Para já, e depois de as autópsias já terem sido feitas, o resultado das investigações sobre o que terá acontecido naquela noite fria de sábado, com temperaturas negativas, em que os adolescentes celebravam um aniversário, aponta para um descuido – a polícia afasta qualquer acto voluntário – com um fogão a lenha.

PUB

Essa poderá ter sido a causa da morte dos seis jovens – uma rapariga de 18 anos e cinco rapazes com idades entre os 18 e os 19 que foram encontrados, na manhã de domingo, pelo pai de dois deles que estranhou o facto de ainda não terem regressado da festa.

Porém, as autoridades estão a investigar outras hipóteses, além do fogão a lenha que estava a funcionar no barracão do jardim onde decorria a festa.

PUB