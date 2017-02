Fillon culpa a esquerda pelas suspeitas que ameaçam de morte a sua candidatura

No centro da tempestade que ameaça devastar a sua campanha, arrastando consigo a direita francesa, François Fillon decidiu contra-atacar, culpando os socialistas no poder de terem montado uma conspiração para o impedir de vencer as presidenciais de Abril. Apesar da acumulação de suspeitas – ao alegado emprego fictício da mulher como sua assessora, junta-se a contratação de dois filhos como conselheiros –, da queda nas sondagens e das dúvidas que já nem o seu partido cala, o candidato da direita reafirma que não desiste da corrida ao Eliseu.

PUB

A menos de três meses da primeira volta das eleições, a campanha de Fillon enfrenta uma “pressão nunca antes vista”, escrevia nesta quarta-feira o jornal Le Monde, numa altura em que responsáveis do partido Os Republicanos assumiam, a coberto de anonimato, que começa a ser equacionada a hipótese de um “plano B” para as presidenciais. “As pessoas estão aterrorizadas. As reacções nos círculos eleitorais são violentas. Os nossos eleitores pensam que Fillon está morto”, contou um deputado ao jornal Le Figaro.

Na véspera, já depois de a polícia ter efectuado buscas no Parlamento, o semanário Canard enchaîné voltou ao ataque, noticiando que a mulher do candidato e os filhos do casal terão recebido perto de um milhão de euros do erário público. Penelope Fillon terá recebido salário como colaboradora do marido durante muito mais tempo do que até agora admitira, sem que continuem a existir provas de que exerceu efectivamente funções; e nenhum dos dois filhos tinha concluído a formação em advocacia quando foram contratados pelo pai como assessores jurídicos.

PUB

Como se não bastasse, uma sondagem do jornal económico Les Echos mostrava em números as consequências do escândalo que se abateu sobre Fillon, que arrebatou as primárias da direita apresentando-se como o “candidato da transparência”: se as presidenciais fossem agora, ficaria atrás da líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, e do independente Emmanuel Macron, não conseguindo passar à segunda volta. Um outro inquérito, encomendado pela Paris Match, mantêm-no no segundo lugar, mas apenas com um ponto de vantagem sobre Macron.

Sob a ameaça de se tornar na mais recente “vítima de uma eleição presidencial que se transformou em máquina de eliminar” candidatos, como lhe chamou o Le Monde, lembrando Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou Manuel Valls, François Fillon convocou os deputados republicanos à sua sede de campanha, mas não se ficou por um apelo à unidade. Segundo relatos feitos por participantes, garantiu estar a ser vítima de uma “verdadeira tentativa de golpe de Estado institucional”, uma “campanha organizada profissionalmente”.

“Esta operação não veio das nossas fileiras”, afirmou, “vem do poder, vem da esquerda, vem daqueles que sabem que não podem ganhar as presidenciais e escolheram um terreno alternativo à democracia”. As últimas sondagens dão ao candidato socialista, Benoît Hamon, o quarto lugar nas intenções de voto.

Os visados não tardaram a reagir. “O único poder, nesta circunstância, é o da justiça e devemos deixá-lo trabalhar, e as únicas exigências são as da transparência e da exemplaridade”, lê-se num comunicado divulgado pelo Presidente francês, François Hollande, já depois de um porta-voz do Governo socialista ter dito que “cada um deve assumir as suas responsabilidades” e que “os franceses esperam simplesmente verdade e transparência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fillon, que já antes tinha dito que só admite desistir se for formalmente acusado, acredita que o inquérito preliminar será encerrado “em 15 dias”. “Serei candidato”, assegurou, numa entrevista à BFMTV. Reafirmou que “apesar da violência dos ataques” mantém a determinação de unir o país contra “o projecto louco de Marine Le Pen e Emmanuel Macron, um candidato sem experiência”.

Mas no horizonte continuam a acumular-se nuvens negras. Uma sondagem publicada terça-feira por aquela televisão mostrava que dois terços dos franceses não estão convencidos com as suas explicações. A revista Nouvel Observateur revelou já nesta quarta-feira ter encontrado o contrato laboral de Penelope Fillon e que nele está estipulado que ela deveria trabalhar na representação do marido em Sarthe – onde “nunca ninguém a viu trabalhar”.

Apesar do apoio público das principais figuras do partido, “a direita sustém a respiração”, escreveu Alexandre Lemarié no Le Monde. “Como se uma eleição teoricamente imperdível se tivesse tornado quase impossível de ganhar.”

PUB