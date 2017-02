Menina de nove anos cai de segundo andar em Lisboa

Uma criança de nove anos caiu do segundo andar de um prédio na Zona J, em Chelas, Lisboa. O alerta foi dado às 7h48 desta quarta-feira, detalhou ao PÚBLICO Sofia Inácio, do gabinete de comunicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que prestou auxílio à vítima.

À queda da criança, de sexo feminino, somam-se ainda agressões à mãe, de 39 anos. De acordo com a mesma fonte, as duas vítimas foram transportadas para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, e os ferimentos são "à partida ligeiros".

No local estiveram duas ambulâncias do INEM e uma viatura médica do hospital São José.

O suspeito da agressão já foi detido, confirmou ao PÚBLICO o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Hugo Abreu. Para já a identidade do suspeito e a sua ligação às vítimas não é ainda púlica, uma vez que as autoridades ainda estão a investigar o episódio.

